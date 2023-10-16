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李鸿忠分别会见国际民间人士代表团、法国“一带一路”专家考察团

2023年10月16日20:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月16日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠16日在京分别会见国际民间人士代表团、法国“一带一路”专家考察团。

　　会见国际民间人士代表团时，李鸿忠表示，习近平主席同大家之间的书信往来成就了共建“一带一路”中的一段段佳话。希望国际民间人士继续做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者，为深化各自国家同中国的友好关系、促进民心相通作出更大贡献。

　　来自巴基斯坦、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、马耳他等国的民间人士代表表示，愿发挥桥梁作用，为增进本国人民与中国人民友谊作出努力。

　　会见法国“一带一路”专家考察团时，李鸿忠表示，中法关系长期走在中国同西方大国关系前列，为维护多边主义、促进世界多极化、推动文明交流互鉴发挥了积极引领作用。中法开展共建“一带一路”合作有利于巩固多边主义、建设开放型世界经济、共同挖掘经济增长新动力、促进各国共同可持续发展。

　　法方表示，中国是历史悠久的大国，是维护世界稳定的重要力量。法方愿加强与中方在议会交流等各领域合作，共同应对全球挑战。

(责编：曹欣悦、崔越)

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