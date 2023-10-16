新华社伊斯兰堡10月16日电 专访：中巴经济走廊给我的家乡带来巨大发展与希望——访巴基斯坦看守政府总理卡卡尔

新华社记者蒋超 唐斌辉 王欢

巴基斯坦看守政府总理安瓦尔·哈克·卡卡尔日前在位于首都伊斯兰堡的总理府接受中国媒体采访时说，作为“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊给他的家乡俾路支省带来巨大发展与希望。

卡卡尔表示，十年来，俾路支省的能源供应、交通基础设施以及瓜达尔港建设不断完善，互联互通水平极大提升，发展成果令人印象深刻。

卡卡尔受邀将赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他说，共建“一带一路”倡议倡导通过发展实现繁荣，巴各界高度赞赏这一倡议。巴方将派出高级别代表团出席高峰论坛，其中包括巴方负责经济、工业、安全事务的官员。除双边高层会谈外，巴方还期待在访问期间与中国智库、媒体交流互动。

卡卡尔表示，巴基斯坦高度支持共建“一带一路”倡议，视中国式现代化道路为本国的发展榜样，愿努力学习中国发展经验。

他说，在中巴经济走廊建设高质量发展新阶段，巴方将加强同中方的政策沟通协调，在粮食安全、农渔畜等领域引进新技术，鼓励两国企业加大贸易往来，激发双方合作潜力。巴方将进一步完善特别投资促进委员会机制，鼓励中企在巴基斯坦采矿业、农业、信息技术产业等领域投资兴业，为中企在巴基斯坦开展业务创造便利条件。

卡卡尔还说，希望巴中两国人民加大对彼此语言文化的学习了解，进一步增进两国民间友好感情。他强调，巴方高度重视在巴中国公民安全，愿进一步完善对中国公民的安保机制，尽最大努力保护在巴中国公民和机构安全。

卡卡尔表示，巴方珍视同中方的“铁杆”友谊，愿同中方进一步深化两国全天候战略合作伙伴关系，学习中国在减贫、科技研发、信息技术、农业等方面的经验。巴方从两国关系发展中获益良多。

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