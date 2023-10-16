新华社内罗毕10月16日电 专访：“我将作为‘推销员’，向中国推介肯尼亚”——访肯尼亚总统鲁托

新华社记者黎华玲 金正

“我将作为‘推销员’，向中国推介肯尼亚。”赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，肯尼亚总统威廉·鲁托在首都内罗毕接受了中国媒体联合采访。

鲁托表示，共建“一带一路”倡议与肯尼亚2030年国家发展愿景深度对接，有助于肯尼亚发展，肯方愿同中方共同努力，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下深化各领域合作。

谈到即将举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，鲁托说，期待在北京同各方分享共建“一带一路”经验，共同探讨如何开启新篇章，为肯中乃至非中合作注入更多活力，“希望更多中国企业看到肯尼亚的活力和投资前景，我们欢迎更多中国企业到肯尼亚投资建厂”。

这是鲁托首次以总统身份访问中国。鲁托高度评价肯中关系。他说，近年来，肯中关系实现跨越式发展，政治互信达到新的高度。肯中全面战略合作伙伴关系不断向前发展，两国合作走在非中合作前列。

统计显示，如今肯尼亚是中国在东非的第一大贸易伙伴，中国是肯尼亚第一大贸易伙伴和第一大进口来源国。鲁托说，两国经贸合作势头强劲，教育和文化等人文交流深入发展，“‘一带一路’是名副其实的繁荣之路”。

谈及所谓“债务陷阱”论调，鲁托说：“肯尼亚知道自己想要什么，肯尼亚知道谁是自己的朋友，肯尼亚选择了自己的合作伙伴。”他表示，肯中关系务实、稳固、互惠。

鲁托认为，肯中两国在可再生能源领域优势互补，在绿色领域合作将实现双赢。“肯尼亚拥有丰富的太阳能、地热等资源，中国拥有先进的新能源技术和经验，我期待两国在这一领域拓展更多合作。”

近年来，中国企业频频参与肯尼亚绿色发展进程。肯尼亚东北部由中企承建的加里萨光伏发电站目前是东非最大光伏电站。中企建设的索西安地热电站于今年6月底投产送电，成为非洲首个从设计、产品生产到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热发电站。

今年9月，中国和肯尼亚国家间大型科研合作项目《肯尼亚植物志》首部分册在肯尼亚发布。这是肯尼亚首部国家植物志，填补了该国植物资源研究领域的空白，对东非乃至整个非洲大陆的生物多样性研究和保护具有重要意义。

大学时攻读动植物学专业的鲁托表示，两国科学合作前景广阔，期待更多高水平、高层次人才交流，让人文科技合作为非洲增添发展内生动力。

鲁托说，非洲是年轻的大陆，充满活力，非洲国家可从中国的发展道路中汲取经验。十年来，非中合作在共建“一带一路”倡议下不断拓展和深化。“各项成就表明，共建‘一带一路’的十年是成功的十年。”他说，越来越多中国企业到非洲投资兴业，包括肯尼亚在内的许多非洲国家的基础设施在中国帮助下呈现新貌，极大推动了当地经济社会发展。

鲁托指出，非洲国家高度赞赏中方以实际行动践行多边主义。从共建“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，都表明中国着力推动实现各国共同发展的美好愿景，肯方支持并积极参与中方提出的重要倡议。

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