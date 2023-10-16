新华社北京10月16日电 题：中国对全球人权治理又一重要贡献

新华社记者叶书宏

刚刚闭幕的联合国人权理事会第54届会议以协商一致方式通过中国和玻利维亚、埃及、巴基斯坦、南非等国共同提交的“消除不平等背景下促进和保护经社文权利”决议。这项中国主提的决议草案得到发展中国家广泛支持，80个国家加入共同提案国，无需进入投票环节即获一致通过，充分表明中国在全球人权治理的舞台上正发挥着越来越重要的作用，作出的重要贡献得到越来越广泛的国际认同。

这次决议着眼于人权事业的全面协调发展，推动各方围绕不平等和经社文权利达成共识；着眼于赋权与赋能的平衡，呼吁加强国际合作，通过能力建设等促进经社文权利；着眼于具体的国际合作机制，提出设立经社文权利知识中心，为各国就有关问题开展平等交流提供平台，分别从怎么看、怎么办以及具体措施三个层面提出了推动全球人权治理的中国方案，有力回应了要求加大经社文权利投入、构建公正包容国际秩序的强烈呼声，顺应了多边人权体系再平衡再出发的历史潮流，必将有利于国际人权事业健康长远发展。

中国主提决议草案获得一致通过，反映了全面平衡推进人权事业发展的国际共识。人民幸福生活是最大的人权，经社文权利包括享有足够食物、适足住房、教育、健康、社会保障、参与文化生活、获得饮用水和卫生设施以及工作等权利，与幸福感密切相关，而这些权利的保障必须基于发展权的实现。中方专门提到要“通过能力建设等促进经社文权利”，这体现了中国人权观的一个重要认知：人权的实现需要赋权，即通过法律保障人的权利；也要赋能，即要增强实现人权的能力。放眼全球，一些国家内部，政治权利的平等并未带来经社文权利的平等实现，社会不平等现象不断加剧，国际上不公正不合理的秩序阻碍了广大发展中国家发展权的实现。在此背景下，中国推动各方围绕不平等和经社文权利达成共识并强调能力建设具有重要现实意义，实际上与之前中方提出的全球发展倡议一脉相承。

中国主提决议草案获得通过后，许多国家和国际机构第一时间向中国代表团表示热烈祝贺，中国作为全球人权治理变革“重要推动者”的角色日渐深入人心。多年来，中国立足自身人权实践，提出了一系列符合时代潮流、呼应国际社会关切的建设性理念和倡议，被广为接受。例如，针对全球人权保障水平提升困境、人权合作困境、疫后复苏中经社文权利保障面临困难等现实挑战，中国多次推动联合国人权理事会通过“在人权领域促进合作共赢”决议；多次推动通过“发展对享有所有人权的贡献”决议；推动通过“疫情背景下促进和保护经社文权利、消除不平等”决议；自2017年以来，构建人类命运共同体理念被十余次纳入联合国人权理事会决议，成为国际人权话语体系的重要组成部分……基于自身发展又经过实践检验的中国理念，正投射到更广阔的全球治理领域，对人类进步产生广泛而深远的影响。

一个历史性时刻的出现并非偶然，它建立在中国全面平衡推进人权事业的基础上，也是历史对于中国长期致力于推动世界人权事业发展的积极反馈。中国着力破除贫困这一“实现人权的最大障碍”，保障人民的生存权和发展权，同时顺应人民对高品质美好生活的期待，不断满足人民日益增长的多方面权利需求，走出一条渐进的、协调的、全面的人权发展道路。10月10日，在第78届联合国大会上，中国再次当选联合国人权理事会成员，这是中国第六次担任联合国人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一。相信随着中国式现代化进程的稳步推进，随着世界正义力量的不断聚集壮大，中国必将为推动全球人权治理向着更加公平公正合理包容的方向演进作出更大贡献。

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