新华社开罗10月16日电 专访：共建“一带一路”使非洲受益颇多——访埃及前总理谢拉夫

新华社记者沈丹琳 姚兵

共建“一带一路”增进各国合作、加强民心相通，使非洲受益颇多，埃及前总理埃萨姆·谢拉夫日前在首都开罗接受新华社记者专访时说。

“十年前，中国提出了‘一带一路’倡议，目前有150多个国家、30多个国际组织参与其中，形成3000多个合作项目，拉动投资近万亿美元。”谢拉夫熟稔地道出“一带一路”倡议取得的丰硕成果。

作为埃及的一位“中国通”，谢拉夫长期关注中国发展，对人类命运共同体理念和“一带一路”倡议颇有研究。他认为，“一带一路”倡议是一项旨在应对全球面临的共同挑战、推动构建人类命运共同体的“及时”倡议。

谢拉夫说，共建“一带一路”使非洲受益颇多，与一些西方国家在非洲投资的项目相比，“一带一路”倡议框架下落实的非洲项目创造了数量更可观的就业岗位。

谢拉夫表示，近年来，世界上发生了许多变化，受新冠疫情、乌克兰危机、通货膨胀等因素影响，很多国家经济发展减速，甚至深陷经济危机。他期待第三届“一带一路”国际合作高峰论坛能够为应对当前严峻挑战、促进全球合作和各国经济发展提供新的思路。

谢拉夫认为，中国经济从疫情影响中逐步恢复，总体呈现回升向好态势，这对其他国家也产生了积极影响。当前，如何实现高质量发展成为各国共同关心的问题，“一带一路”倡议在这方面大有可为。

“首先，共建‘一带一路’促进各国在区域内的合作，推动实现高质量发展目标；其次，‘一带一路’倡议加强民心相通，增进了互信与和平，为地区发展奠定基础。”谢拉夫说，“一带一路”倡议旨在让各国人民团结起来，建设全球伙伴关系，推动构建人类命运共同体，进一步完善全球治理体系。

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