今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中国与五大洲150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件；与共建国家进出口总额年均增长6.4%；一批“小而美”“惠而实”的民生工程、民心工程为各国人民带来幸福感……

“一带一路”倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的“幸福路”。十年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，以构建人类命运共同体为最高目标，推动美好愿景不断落实落地，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

坦桑尼亚姆万扎卫星城供水项目是中非共建“一带一路”倡议下的重要民生工程，在缓解项目范围内居民用水问题的同时，也为当地群众提供了岗位培训、就业机会。

老挝万象的赛色塔综合开发区是中老两国在“一带一路”倡议下的一个重要合作项目。老挝作为一个内陆国家，基础设施落后，物流成本高昂，这让开发区曾一度面临发展瓶颈。2021年，中老铁路的开通给开发区带来了新机遇。

中国公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目已成为中埃共建“一带一路”合作的典范。项目建设期间，创造非洲建筑史多项工程建造纪录。

作为一个发展的倡议、合作的倡议、开放的倡议，共建“一带一路”追求的是发展、崇尚的是共赢、传递的是希望，目的是增进理解信任、加强全方位交流，进而促进共同发展、实现共同繁荣。

策划：李拯宇

出品：孙志平

制片：米立公、孟娜

统筹：石鹏、李琴

编导：惠培培

记者：李成、王冠森、谢昊、Nurdin Pallangyo、赵旭、章建华、杜大鹏、余福卿、杨依然、姚兵、黎炳宏

编辑：刘晓锐、刘雨田

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(责编：牛镛、岳弘彬)