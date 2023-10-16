新华社伊斯兰堡10月15日电 通讯：昆哈河上的“绿色引擎”——走访中企承建巴基斯坦水电站

新华社记者唐斌辉 王欢

巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区群山环绕，湍急的昆哈河在山谷间穿行。由中国能建葛洲坝集团投资建设的苏吉吉纳里水电站位于昆哈河上，是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。

“水电站建设工作目前已接近尾声，项目将为巴基斯坦带来清洁能源，促进当地经济发展，项目还在当地创造了大量就业机会并培养了众多技术工人。”苏吉吉纳里水电站项目部经理助理魏鑫日前在施工现场对记者说。

在此工作了三年的巴方员工阿提克说：“在这里工作，感觉很不错，中国师傅对我也很好。”

苏吉吉纳里水电站设计总装机容量为884兆瓦，项目于2017年1月开工建设，今年5月实现大坝封顶，预计2024年投产。投产后，每年可为巴基斯坦提供32亿千瓦时清洁电能。

“本项目中，我们引进了中国标准，在设计理念、设备及材料选购、安装施工等方面都秉承了绿色、低碳、可持续发展的理念。”水电站大坝工区区长尹鹏在项目大坝工地说。

在发电机组厂房施工现场，记者看到，中巴方员工正在有条不紊地进行设备安装，现场摆放着许多贴着标签的木箱，上面还用中文写着具体的设备名称和安装地点。“发电机组厂房设备大部分都是中国生产，同时，我们通过资源共享、技术共享，弥补当地技术短板，相互学习、相互促进。”苏吉吉纳里水电站技术管理部副主任隋学华说。

在砂石处理系统现场，大量石料按生产需求被处理成中石、小石、瓜米等，形状大小不一。“砂石处理过程中会用到水，我们从国内引进了两套深锥浓缩机用于污水处理，还在下游建造了沉淀池进行沉淀过滤，最后再将水抽回来进行循环利用，不向外排放废水，既节约了水资源，也避免了环境污染。”隋学华说。

苏吉吉纳里水电站项目非常重视保护周边生态环境。隋学华介绍，在每年植树节期间，水电站项目方会联合当地林业部门，组织巴方员工一起在附近山坡植树造林，项目完工后，预计能植树10万棵。

“水电站项目使用了中国的先进技术和设备，能够改善巴基斯坦的能源结构。同时，我们还建立了渔场，改善周边生态环境。”项目巴方员工阿里·阿德南说。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年和中巴经济走廊启动10周年。从事走廊项目建设多年，苏吉吉纳里水电站的项目员工们对于共建“一带一路”也有着自己的理解和期待。隋学华说，共建“一带一路”加强了沿线国家之间的互联互通，加深了彼此之间的友谊。尹鹏说：“我们和巴方员工一起克服了许多技术难题，只要我们携手共助，互惠互利，我相信未来可期。”

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