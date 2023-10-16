□ 贾平凡

日前，亚洲基础设施投资银行（亚投行）第八届理事会年会在埃及沙姆沙伊赫召开。本次会议上，萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请获得批准。至此，亚投行成员数量增加到109个。

自2016年开业运营以来，亚投行“朋友圈”越来越大，吸引力和影响力不断释放。从成员规模看，从最初57个创始成员发展到如今来自六大洲的109个成员，亚投行已成为仅次于世界银行的全球第二大多边开发机构；从成员构成看，亚投行的成员既包括发展中国家，也包括不少发达国家，G20国家中有14个国家是亚投行成员；从信用资质看，亚投行的法定股本为1000亿美元，一直保持三大国际信用评级机构AAA级信用评级；从合作成果看，截至目前，亚投行共批准了235个项目，累计批准融资总额超448亿美元，带动资本近1500亿美元，惠及36个成员，推动了这些成员多领域社会基础设施发展。

亚投行何以广受欢迎？

开放包容，践行真正的多边主义。亚投行自开门营业之日起，按照共商共建共享的原则，坚持国际性、规范性、高标准运营，实现在高起点上的快速发展，以实际行动和丰硕成果诠释了人类命运共同体理念。亚投行成员以发展中国家为主体，同时包括不少发达经济体，这一独特优势使亚投行成为推进南南合作和南北合作的桥梁纽带。此外，亚投行积极致力于加强与其他国际金融机构的联系。目前，亚投行是世界银行和亚洲开发银行最大的联合融资伙伴，与欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行等机构开展密切的联合融资合作，还与包括非洲发展银行、德国复兴信贷银行等在内的许多国际伙伴签署了重要合作协议。

务实高效，助力发展中国家建设。亚投行成立的初衷是加强亚洲国家和地区的基础设施建设。随着成员扩展，亚投行不仅开始着眼非洲、拉丁美洲、中东欧等地区成员的发展需求，还及时帮助发展中国家应对全球性挑战。在新冠疫情期间，亚投行根据成员需求先后三次扩大“新冠疫情危机恢复基金”规模，从50亿美元增至200亿美元。其透明高效的运作方式，越来越受到发展中国家欢迎。埃及阿拉伯科学技术与海运学院经济学教授卡里姆·乌姆达认为，亚投行在提供融资时，不附加任何政治条件、执行低息利率、放贷便利等特点，帮助像埃及这样的发展中国家获得资金，推动基础设施项目实施，实现经济发展。

着眼未来，积极应对全球性挑战。今年7月1日，亚投行兑现了所有新投资项目与《巴黎协定》相关目标完全保持一致的承诺。此外，截至2022年年底，亚投行气候融资占总投资比重已超过56%，提前实现了到2025年气候融资占比50%的目标。本届年会以“全球挑战下的可持续增长”为主题，围绕基础设施发展领域的关键需求，聚焦多边合作在促进经济增长、推动区域互联互通与应对全球共同挑战方面所发挥的重要作用，面向公众开放20余场专题论坛，以期为应对全球性挑战寻找解决方案与路径。本届年会一大亮点是亚投行宣布启动《气候行动计划》，这是亚投行致力于应对气候变化的一个里程碑，展示了亚投行在动员资金、提供赋能以及凝聚合作方面帮助成员应对气候变化的雄心壮志。

亚投行发展前景值得期待。未来，亚投行还将通过逐渐增加发放贷款的国家、合理统筹国际发展援助“逆周期性”与公司投资“顺周期性”的匹配度、进一步完善会员国的国际经贸合作机制、提高自身治理水平等路径，更充分发挥作为全球经济发展重要平台的作用。

(责编：贾文婷、刘洁妍)