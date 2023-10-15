中国建设的铁路有多“火”？在中老铁路国际旅客列车的候车厅，一群叔叔阿姨手拿护照“组团”打卡；在雅万高铁的列车上，旅客们全程拍拍拍手机舍不得放下。中老铁路、匈塞铁路、蒙内铁路、雅万高铁……一条条铁路的投入运营，跨越江海阻隔，跨越群山屏障，成为连接友谊与幸福的“钢铁纽带”，也成了备受旅客喜爱的“网红打卡地”。在共建“一带一路”框架下，全方位、多层次、复合型的基础设施互联互通网络加快构建，为促进经贸和产能合作、加强文化交流和人员往来奠定了坚实基础。央视新闻系列短视频《山海友情 一带一路》带你“打卡”基础设施的互联互通，一起看“网红铁路”。

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜王宇 李雯婷

编导｜王馨叶 王艳歌

记者｜张娟 闫术 陶家乐 杨探骊 宋焕钰 赵倩 刘文杰 王馨叶

摄像｜荆雪飞 黄旭目

包装｜王艳歌

剪辑｜梁玮升

技术监制｜闫博

视觉统筹｜申珅

视觉｜林琳

合作拍摄｜云南总站 欧洲总站 亚太总站 非洲总站

素材支持｜中国铁建

(责编：卫嘉、文松辉)