新华社北京10月14日电 10月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

布林肯介绍了正在访问中东的情况以及美方对当前巴以冲突的立场。

王毅表示，巴以冲突不断升级，面临失控风险。中方反对一切伤害平民的行为，谴责一切违反国际法的做法。中方认为，维护自身安全不能以伤害无辜平民为代价。军事手段没有出路，以暴易暴只会造成恶性循环。

王毅指出，当务之急是尽快停火降温，避免加剧人道主义灾难；遵守国际人道法，开辟人道救援通道；支持联合国凝聚国际共识、安理会发挥应有作用。

王毅强调，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国，实现巴以双方和平共处。没有阿拉伯和以色列两个民族的和解，就没有中东和平。中方呼吁尽快召开国际和会，推动达成广泛共识。

王毅表示，大国在处理国际地区热点问题时，应坚持客观公正，保持冷静克制，带头遵守国际法。中方将继续根据习近平主席提出的基本原则推进劝和促谈。美方应切实发挥建设性作用，推动问题尽快回到政治解决的轨道上来。

布林肯表示，美方支持以“两国方案”解决巴以问题，支持联合国为缓解局势、提供人道救援发挥作用，愿同中方加强沟通协调。

双方还就中美关系简要交换了意见。王毅表示，近期中美陆续开展一系列高层接触，双边关系出现止跌企稳势头，受到两国人民和国际社会欢迎。希望美方同中方相向而行，落实两国元首巴厘岛会晤共识，克服干扰、排除障碍，拉长正面清单，缩短负面清单，切实尊重中方核心利益和重大关切，推动中美关系回到稳定发展轨道。

布林肯表示，美方愿同中方一道，落实拜登总统和习近平主席巴厘岛会晤达成的重要共识，负责任地管理美中关系，推动美中关系保持稳定。

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