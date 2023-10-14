新华社伦敦10月13日电（记者郭爽）英国环境审计委员会极地研究小组13日发布报告说，北极变暖的速度比全球平均水平快4倍，北极冰层融化导致海平面上升，到2080年可能将导致英国多达150万处房屋遭受洪水侵袭。

报告称，由于气候变化，北极正在经历迅速而令人震惊的变化，变暖速度比全球平均水平快4倍。这导致北冰洋夏季海冰显著减少，预计到本世纪30年代可能出现无冰夏季，北冰洋中部可能很快将成为一片新海。

报告说，这些变化已经对北极生态系统和社区造成严重破坏，迫使其改变传统的生活方式，以应对家园和生计的深刻变化。

不仅如此，北极变化还将影响全球气候系统。越来越多证据显示，北极变化将导致英国出现更多极端天气事件。

报告指出，全球必须立即采取行动应对气候变化，将全球变暖限制在《巴黎协定》设定的目标之内，并保护脆弱的北极环境。《巴黎协定》提出把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

报告敦促英国政府将北极问题提上政治议程，减少国内排放，努力在全球范围内倡导北极科学，呼吁加强国际合作。

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