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“一带一路”高峰论坛丨俄罗斯电商平台高管：共建“一带一路”为企业创造更好贸易环境

2023年10月14日14:18 | 来源：新华网
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新华社莫斯科10月14日电（记者陈汀）俄罗斯电商平台奥松旗下奥松全球公司首席执行官斯捷潘·古萨莫夫日前接受新华社记者书面采访时表示，“一带一路”倡议不断推动共建国家基础设施建设，持续提升海关通关便利化水平，为企业创造了更好的贸易环境。

据古萨莫夫介绍，目前已有超过4万名中国卖家在奥松平台注册，今年上半年该平台销售额超过15亿元人民币。在该平台上销售的中国品牌智能手机颇受俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国消费者欢迎。另外，中国品牌汽车也在平台上销售。

古萨莫夫告诉记者，“一带一路”建设为共建国家的中小企业带来更好的发展机遇，奥松全球公司跨境业务也从中直接受益。10年前，从中国向俄罗斯买家发送包裹需要30天至45天；如今，随着“一带一路”基础设施项目建设带来更现代化的物流，这一过程只需要11天至16天。

2022年，奥松全球在中国深圳设立代表处，进一步吸引中国卖家入驻。古萨莫夫说，“一带一路”倡议帮助中亚内陆国家发展交通基础设施，持续为这些国家的企业进入世界市场提供便利。

谈到即将举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，古萨莫夫表示，“一带一路”倡议很有吸引力，相信论坛的举办会进一步促进全球贸易发展，推动多领域投资，增进共建国家的民生福祉。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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