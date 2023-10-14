新华社日内瓦10月13日电（记者聂晓阳）联合国人权理事会第54届会议13日在日内瓦闭幕，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使当天在接受记者采访时表示，中国代表团在本届会议上以国家发言、共同发言、主提决议等方式推动各方通过建设性对话合作促进和保护人权，力求最大公约数，得到各方广泛认可。

陈旭表示，在动荡与变革交织、机遇与挑战并存的国际背景下，人权理事会作为联合国讨论人权问题的重要平台，受到各方广泛关注。中国代表团积极参与各项议题讨论，提出倡议主张，取得积极成效。

他说，在本届会议上，中方提出消除不平等背景下促进和保护经社文权利决议草案，紧扣经社文权利长期未得到同等重视、投入不足的现状，推动各国聚焦行动，加强能力建设和国际合作。决议草案得到普遍认可，巴基斯坦等80国参与共提，决议草案未经表决获得通过，成为人权理事会首个协商一致通过的中国主提倡议。

他说，在本届会议上，中方还就残疾妇女与社会包容、老龄化与社会保障两个重要议题作共同发言，关注妇女、残疾人、老年人三大群体，聚焦社会包容和社会保障两大领域，提出凝聚共识、弥合分歧的系列主张。包括西班牙、阿根廷、南非、巴西等在内的80多个跨地区国家参加这两个共同发言的联署，为今后开展合作创造了有利条件。

陈旭表示，中国代表团在本届会议上宣介了中国人权成就。中国走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，得到广大发展中国家的肯定和认可，“我们鼓励各国坚持人权普遍性和特殊性相结合的原则，不断提高人权保障水平，主张国际人权事务应由各国共同商量，全球人权治理体系要由各国共同建设，人权发展成果要由各国人民共同分享”。

他表示，中国代表团在本届会议上还坚持捍卫国际公平正义。中方坚持维护联合国宪章和国际关系基本准则，反对少数国家以人权之名干涉别国内政，多次发言为发展中国家仗义执言，支持发展中国家维护自身利益，并重点揭批了日本核污染水排海、英美侵犯土著人权利等人权问题以及将人权问题政治化、工具化的做法。

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