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“一带一路”高峰论坛丨泰国经济学家：共建“一带一路”深化东盟与中国多领域合作

2023年10月14日13:06 | 来源：新华网
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新华社曼谷10月14日电（记者王媛媛）泰国正大管理学院院长颂博·玛纳琅讪日前接受新华社记者采访时表示，共建“一带一路”推动包括泰国在内的东盟各国基于优势互补开展产能合作，不断深化东盟成员国和中国在贸易、生产等多领域的合作。

颂博告诉记者，东盟国家多为发展中国家，具有很大经济增长潜力，无论是在基础设施建设还是在产能合作领域，都与中国有着巨大合作机遇。中国是东盟国家最重要的贸易伙伴国之一，中国产业升级与高质量发展对东盟国家影响深远。

颂博说，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效和中国-东盟自贸区建设等进一步推动东盟和中国之间的贸易与投资合作，双方在数字经济、绿色经济和供应链互联互通等新兴领域合作的广度与深度不断拓展。

颂博表示，近年来，中国企业在泰国投资建厂规模持续扩大，促进了泰国电子、新能源汽车等产业发展。中国商品越来越受泰国消费者青睐，华为、小米、OPPO等手机品牌和比亚迪、长城、上汽名爵等电动汽车品牌广受欢迎。

颂博认为，未来泰中两国可积极拓展绿色产业、医疗健康产业、高科技服务业等领域合作，为共建“一带一路”合作进一步注入活力。

泰国投资促进委员会数据显示，中国是泰国第一大外资来源国。2023年上半年，泰国外商投资申请额达3644亿泰铢（1美元约合36泰铢），同比增长70%。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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