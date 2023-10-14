新华社华盛顿10月13日电（记者熊茂伶）在美国国会众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯退出议长竞选后，众议院共和党人13日就议长候选人再次进行党内投票，众议院司法委员会主席、右翼保守派议员吉姆·乔丹获得党内提名。

在当天举行的闭门会议上，乔丹的竞争对手是前议长麦卡锡的盟友、几个小时前刚刚宣布加入议长角逐的佐治亚州议员奥斯汀·斯科特。乔丹以124票比81票的投票结果战胜斯科特。

11日，乔丹在与斯卡利斯争夺党内提名的角逐中以14票之差败下阵来。然而，经过一天“拉票”，斯卡利斯未获得足够数量共和党议员的支持，于12日宣布退出议长竞选。

由于共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席，一旦有几名共和党人“倒戈”，党内议长候选人就无法获得足够票数当选。在共和党温和派和保守派日益分裂的当下，乔丹面临着与斯卡利斯类似的挑战，已有一些温和派表示不会支持乔丹。

美众议院当前“群龙无首”的状态，是由于来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨2日在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件，众议院3日投票通过了一项撤换众议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长，这也将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。

在正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程，而议员们需要在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，以再次避免政府“停摆”。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)