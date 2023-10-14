新华社布鲁塞尔10月14日电 专访：“一带一路”共建基础设施的实践“绝对有必要，应该继续做下去”——访比利时安特卫普-布鲁日港务局副总裁阿尔努茨

新华社记者康逸 潘革平

比利时安特卫普-布鲁日港务局副总裁吕克·阿尔努茨日前接受新华社记者专访时表示，共建“一带一路”合作不仅促进了共建国家基础设施互联互通，也持续推动相关国家和地区经济发展、人文交流，助力各国之间的合作。

作为港务人员，阿尔努茨深知基础设施建设对推动经济发展的关键作用，而基础设施建设正是共建“一带一路”合作的重要内容之一。他表示，共建“一带一路”合作在基础设施领域的实践“绝对有必要，应该继续做下去”，“历史事实证明，那些加大在基建领域投入的国家，发展更迅速，人民生活水平也更高”。

2018年1月，中远海运港口公司与比利时泽布吕赫港务局签署泽布吕赫港集装箱码头特许经营权协议，标志着“一带一路”框架下的项目落户泽布吕赫港。2022年，安特卫普港和泽布吕赫港正式合并为安特卫普-布鲁日港，成为欧洲最大出口港、最大汽车港和最大综合化工集群。2022年，该港与中国之间的集装箱运输量超过170万标准箱。

阿尔努茨说，多年来，安特卫普港和泽布吕赫港均与中国有着良好合作关系，与中国多个沿海港口开展了航运合作，并通过中欧班列与中国很多城市保持着铁路运输往来。合并后的新港提供了更有效的解决方案，在促进中比双边贸易方面继续发挥积极作用，同时利用自身区位优势在中欧贸易中发挥了更大作用。

阿尔努茨表示，在回顾过去十年成就的基础上着眼未来，共建“一带一路”合作不仅为共建国家带来更完善的基础设施，更带来助力地区发展的可能性和潜力。共建“一带一路”合作通过创立亚洲基础设施投资银行等机构，以及开展多种多样的交流合作活动，将人们汇聚在一起，促进各国之间不同类型的合作。

阿尔努茨说，共建“一带一路”促进双多边合作，创造更美好世界，是一项非常出色的倡议，期待“一带一路”合作在推动可持续发展方面发挥更大作用，助力全球低碳减排、绿色转型，以其更加开放的合作理念和更加积极的对话合作促进相关国家和地区发展。

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