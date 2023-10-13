新华社布宜诺斯艾利斯10月13日电 专访：期待共建“一带一路”国家携手共进——访阿根廷总统费尔南德斯

新华社记者王钟毅 姜岩

“我非常期待赴华出席第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛。”阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯日前在阿根廷总统府玫瑰宫接受新华社记者专访时说，他期待所有加入共建“一带一路”倡议的国家共同向前迈进。

谈到2022年2月阿根廷正式加入共建“一带一路”倡议，费尔南德斯表示，这是阿中关系深化的重要一步。“中国非常尊重合作伙伴，这是我决定签署‘一带一路’合作谅解备忘录的重要原因。”

费尔南德斯说，阿根廷高度重视与中国的双边关系。加入共建“一带一路”倡议对促进深化阿中关系，增加两国相互投资和贸易都有帮助。他认为，中国是阿根廷真正的投资方。中国的投资是提供就业机会的投资，是与阿根廷分享发展成果的投资。

他表示，非常期待出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，非常期待与习近平主席会面。“每次与习近平主席交流，我都有收获。”

费尔南德斯说，中国是多边主义的推动者和捍卫者。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议有助于在全球弘扬多边主义，非常有价值。

谈及阿根廷获邀正式成为金砖大家庭成员，费尔南德斯表示，阿根廷对此深感荣幸，这将为阿根廷带来重要发展机遇，而扩员后的金砖机制将在世界上发挥更加重要的作用。他期待未来在金砖平台上阿中合作进一步拓展深化。

“在与中方打交道时，我始终能感受到对阿方的极大尊重。”费尔南德斯说，“阿中是相互信任、相互成就的伙伴。在阿根廷需要帮助的时候，中国及时伸出援手，大大增进了两国友谊。”

他说，今年初，阿根廷遭遇严重旱灾，国家经济遭受巨大损失。中国伸出援手，双方续签了本币互换协议，帮助阿根廷渡过难关。“我对中国怀有特别的感激之情”。

费尔南德斯表示，阿中关系健康发展的同时，阿中民心也更加相通。中国在阿根廷民众中的好感度越来越高。这一方面是因为越来越多的中国投资为阿根廷许多地方带来就业机会，另外，新冠疫情来袭全球疫苗稀缺时，中国为阿根廷提供了疫苗。很多阿根廷人都把中国视为重要的合作伙伴。

他说，阿根廷有丰富旅游资源，欢迎中国游客来旅游。阿根廷还有很多有待开发的旅游资源，欢迎中国企业来阿根廷投资酒店、交通等旅游及配套设施。

“我始终对中国和中国人民怀有最好的祝愿。”费尔南德斯表示，希望中国继续繁荣发展，继续为全世界人民带来福祉。

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