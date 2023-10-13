新华社北京10月13日电（记者成欣）外交部发言人汪文斌13日表示，设施联通是共建“一带一路”的优先方向。一个个基础设施项目落地生根、开花结果，托举起共建国家繁荣发展的梦想，也为国际贸易投资搭建新平台，为全球经济注入新活力。

当日例行记者会上，有记者问：10月10日，孟加拉国的标志性“一带一路”共建项目帕德玛大桥铁路连接线先通段正式通车，成为“一带一路”合作“硬联通”取得的又一重要成果。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，设施联通是共建“一带一路”的优先方向。孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线是其中一个标志性项目。铁路连接线先通段正式通车标志着孟加拉国人民乘坐火车跨越帕德玛河的梦想成真。预计将直接惠及8000万人口，拉动孟经济增长1.5个百分点。

汪文斌说，10年来，共建“一带一路”以“六廊六路多国多港”为基本架构，形成“陆海天网”四位一体的互联互通格局。一个个基础设施项目落地生根、开花结果，托举起共建国家繁荣发展的梦想。亚吉铁路让东非实现跨国电气化铁路“零的突破”；匈塞铁路大大缩短两国间通行时间；中老铁路让老挝由“陆锁国”变成“陆联国”，间接为老增加10万余个就业岗位；雅万高铁跑出东南亚“最快速度”，累计为当地带来5.1万人次就业；蒙内铁路对肯尼亚经济增长贡献率达2%。

汪文斌表示，10年间，共建“一带一路”基础设施建设为国际贸易投资搭建了新平台，为全球经济注入新活力。世界银行报告显示，共建“一带一路”实施以来，仅通过基础设施建设，就使全球贸易成本降低1.8%，使参与国贸易增长2.8%到9.7%，全球贸易增长1.7%到6.2%，全球收入增加0.7%到2.9%。卫星遥感数据显示，10年间六大经济走廊有更多地方被点亮，中国－中南半岛经济走廊的夜间灯光增长率达到5.57%，远超全球夜光1.3%的增长率。

汪文斌说，共建“一带一路”源于中国，惠及世界。“幸福路”“发展带”的背后，是一张张洋溢幸福的笑脸、一双双充满希望的瞳眸，是越来越大的朋友圈。“让我们以第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛为契机，共同回顾过去10年共建‘一带一路’的累累硕果，共同描绘未来10年高质量共建‘一带一路’的美好画卷。”

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