记者10月13日从文化和旅游部获悉，由文化和旅游部、中国民用航空局、云南省人民政府主办的2023中国国际旅游交易会将于11月17日至19日在云南昆明举行，吸引70多个国家和地区参展。

10月13日，文化和旅游部举行新闻发布会，介绍2023中国国际旅游交易会相关情况。（文化和旅游部供图）

据介绍，本届交易会以“你好！中国”为主题，围绕国际旅游市场出现的新变化、旅游消费新需求、旅游产品新动向，邀约国际旅游同业共聚盛会，促进旅游产品交易，共谋发展，深化中外旅游市场、产品、信息、服务标准等领域的交流合作。

本届交易会展览面积约9万平方米，共设置6个专题展区，分别为旅游目的地展区（含国内、国际）、文旅企业展区、文博创意展区、数字文旅展区、旅游创新展区、云南展区，重点展示全球品牌旅游资源及旅游目的地形象、旅游创新发展成果、旅游新产品及新技术应用、国际旅游合作成果、旅游创新产品及服务等。同时，搭建1个云展厅，为旅游目的地、企业、旅游景区等提供线上展示、洽谈、产品推介服务，打造全球性、全天候的线上交易会。

据悉，中国国际旅游交易会已成功举办23届。2023中国国际旅游交易会适逢“一带一路”倡议提出10周年，对高质量共建“一带一路”、进一步深化中外文化和旅游交流合作具有重要意义。（记者余俊杰）

(责编：胡永秋、杨光宇)