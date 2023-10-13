新华社北京10月13日电 题：十年成果丰硕 中医药高质量融入共建“一带一路”

新华社记者田晓航、董瑞丰

12日，中国－柬埔寨中医药中心在柬埔寨首都金边揭牌。这是我国在共建“一带一路”国家建设的30个中医药海外中心之一。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中医药医疗、教育、科技、文化、产业等领域国际合作取得显著进展，中医药高质量融入共建“一带一路”取得丰硕成果。

在柬埔寨考斯玛中柬友谊医院，中医科成了“明星门诊”：门诊量稳居医院首位，柬籍患者占比超过40%，当地众多高层人士都来规律复诊。

2022年，以“先遣组”“专家组”“医疗队”三步走的形式，我国向柬埔寨派出首支整建制中医抗疫医疗队。2023年，中柬两国政府联合公报提出，加快推进中柬中医药中心建设，中方将长期向柬派遣中国医疗队（中医）。

2023年8月18日，在柬埔寨首都金边的考斯玛中柬友谊医院，援柬中医医疗队医生为患者诊疗。 新华社记者 吴长伟 摄

增进共建“一带一路”国家民众健康福祉，中医药“走出去”一步一个脚印。

来自加纳的赛勒斯·巴伊多，是复星医药撒哈拉以南非洲地区抗疟药产品经理。“我们的目标是消灭非洲的疟疾，实实在在帮到更多的人。”带着包括注射用青蒿琥酯在内的系列抗疟药产品，他要走遍当地医院。

源自中医典籍启发、凝聚中国科研力量的青蒿素类药品，为共建“一带一路”国家疟疾防治作出重大贡献。“复方青蒿素快速清除疟疾项目”已经帮助非洲多地区短期内实现了从高疟疾流行区向低疟疾流行区的转变。

来自国家中医药管理局的数据显示，目前，中医药已传播至196个国家和地区；我国在国内建设了一批中医药国际合作基地和31个国家中医药服务出口基地，为中医药高质量国际合作打下了坚实基础；推动国际标准化组织成立中医药技术委员会（ISO/TC249），制定颁布了98项中医药国际标准。

同时，共建“一带一路”国家共同推动中医药服务贸易发展，中医药被纳入16个自由贸易协定。目前，中医药已经成为中国与东盟、欧盟、非盟、拉共体以及上海合作组织、金砖国家、中国－中东欧国家合作、中国－葡语国家经贸合作论坛等地区和机制合作的重要领域。

今年5月举办的中国－中亚峰会期间，中国同中亚五国达成系列合作共识，其中就包括“推动建设中医药中心，开展草药种植及加工合作，打造‘健康丝绸之路’”。近年来，共建“一带一路”国家不断深化卫生医疗合作，积极推进“健康丝绸之路”建设，推动构建人类卫生健康共同体。

根据国务院新闻办公室日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，中国与14个共建国家签订传统医药合作文件，8个共建国家在本国法律法规体系内对中医药发展予以支持，30个中医药海外中心投入建设，百余种中成药在共建国家以药品身份注册上市。

2023年7月28日，甘肃中医药大学针灸推拿专业的土库曼斯坦留学生迪达（右）在老师指导下为患者进行针刺治疗。 新华社记者 陈斌 摄

不仅在国家层面，我国多个省份都在加快推进中医药高质量融入“一带一路”，建设“健康丝绸之路”——

甘肃省在泰国、匈牙利、白俄罗斯等国建立了16家海外岐黄中医中心（学院），诊疗患者8万余人次；浙江省在白俄罗斯、新西兰等国家和地区建设了中医药海外中心；上海建成5家中医药海外中心……

推进中医药高质量融入共建“一带一路”，是推进“健康丝绸之路”建设的重要内容，是推进共建“一带一路”高质量发展的重要载体，也是推动构建人类卫生健康共同体的重要平台。

《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》提出，深化医疗卫生合作，着力增加优质中医药服务供给，打造高水平中医药海外中心，针对不同国家、不同民族常见病、多发病制定预防和治疗方案，向共建“一带一路”国家民众、海外华侨华人、留学生、中资机构人员和赴境外旅行人员等提供优质中医药服务。

“中医药为共建‘一带一路’国家改善民生、促进医疗卫生事业可持续发展，以及增进文明互鉴、促进民心相通、维护人类健康福祉作出积极贡献。”国家中医药管理局副局长黄璐琦说，下一步，我国将继续深化政府间中医药交流与合作，深化与世界卫生组织、国际标准化组织等国际组织合作，推进中医药高质量融入共建“一带一路”。

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