新华社耶路撒冷/加沙10月13日电 通讯：“我不想要战争，我们需要生存”——战火下的巴以普通人声音

新华社记者王卓伦 吕迎旭 柳伟建

往日熙熙攘攘的耶路撒冷市中心马米拉商业街12日空空荡荡，只有持枪的警察来回巡逻。街心一片空地上，一名女子和一名男子正激烈交谈。

双方情绪激动、各执一词。女子说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发射到以色列的火箭弹令许多人无辜丧命，还挟持大量人质进入加沙地带，至今下落不明。男子则反驳说，以色列国防军轰炸加沙地带造成人道主义灾难，不计其数的巴勒斯坦人无家可归。

平素热闹繁华的街道如今冷冷清清，他们用英语交谈的声音格外清晰。在“对峙”的过程中，两人也在言语中表达了希望战事尽快平息、和平早日到来的心愿。约20分钟后，他俩互相拍拍肩膀道别，并叮嘱对方保重。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。截至12日，本轮巴以冲突已导致双方2700多人死亡、上万人受伤，其中大多数是平民。阵阵枪声下的伤亡、母亲绝望的眼泪、下落不明的全家人……社交网络上传播着一个个令人心痛的视频。

66岁的萨沙家住以色列城市阿什杜德。本轮冲突爆发以来，他一天中所有时间几乎都在公寓楼的防空洞中度过。“这么多年来，我和家人都习惯了火箭弹来袭，但是这次强度太大，始料未及，多年未见。”他告诉记者。

冲突爆发那天早晨，耶路撒冷市民、犹太人加迪是被防空警报声吵醒的。他说，巴以双方和平共处一直是他的心愿，随着本轮冲突不断升级，他的心情沉重复杂。

耶路撒冷出租车司机拉米是以色列籍阿拉伯人，他坦言近日生意惨淡。“我不想要战争，我只想让我的生活回归正常。我有妻儿老小，我们需要生存。”他对记者说。

来自加沙地带北部拜特哈嫩的穆斯利赫暂住在加沙城一家医疗中心内。他的家几天前遭到以军轰炸，穆斯利赫受了伤，头上绑着纱布。“袭击发生时，我和家人还在睡觉，听到巨响后，我们逃出家门，发现周边建筑已遭轰炸。”

目前，这家医疗中心挤满了以军轰炸后无家可归的人，不少人只能在医疗中心的院子里铺个垫子，席地而眠。“每天我都在祈祷，希望战争停止。”穆斯利赫说。

除了遭遇轰炸无家可归外，缺水缺电缺物资也加剧了加沙地带的人道危机。加沙地带电力部门说，在以色列军队的轰炸和围困下，加沙地带唯一的发电厂燃料耗尽后于11日关闭。

加沙城30岁的苏哈德·萨阿德是五个孩子的母亲。“事实上，我们与世隔绝，没有电力、通讯或互联网，无法了解战事进展，这只会增加我们的恐惧，这简直是一场噩梦。”萨阿德的声音绝望而沙哑。

纳赛尔·胡瓦提是逃离加沙地带北部边境的数万人之一，他和家人已转移到联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）提供的庇护中心。现在，他必须步行两公里才能为家人获取一大桶饮用水。“我8岁的孩子每天只能吃两个长条面包充饥，现在电也没了，天黑的时候孩子经常害怕哭泣，真的太让人难受了。”

战事日益焦灼，以色列与北部邻国黎巴嫩和叙利亚也发生了交火。以色列海法大学一名科研人员告诉记者，目前学校的实验活动基本处于停滞状态，“毕竟随时可能有火箭弹从北边袭来”。

根据以色列军方的说法，以色列已征召创纪录的30万名预备役军人，且正在其北部全面增兵。在特拉维夫一家高科技企业工作的伊多便被征召进了预备役部队。他告诉记者，每天自己都和战友在以黎边境执行巡逻、站岗、后勤任务。

“我也不想这样，我还是想回特拉维夫好好上班。”伊多说。

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