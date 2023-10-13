新华社北京10月13日电 题：增进了解有助于改善中美关系大气候

新华社记者谢彬彬

美国国会参议院多数党领袖舒默近日率领国会参议院两党代表团访华，先后访问了上海、北京。用他自己的话说，在访问中受到中方热情接待，感受到了中国发展的活力和潜力。就目前的中美关系而言，这种来往、对话和交流有助于增进相互了解，为中美关系稳下来、好起来注入积极因素。

多走走，多看看，才能了解一个真实的中国。在舒默率领的代表团访华前，中方就表示，希望此访能增进对中国的客观了解，为中美关系发展注入积极因素。在访问中，中方表示，希望议员们更准确了解中国，更客观看待中国，也更理性管控双方存在分歧，为中美关系重回健康发展轨道发挥建设性作用。中方还表示，欢迎更多美国国会议员访华，更好地理解中国的过去、现在和未来。对于中美双方的互动交往，中方始终保持真诚的开放态度。不论是美国政府官员，还是国会议员，亦或是民间人士，来中国实地感受中国的历史文化，亲眼看看中国现在的发展状况，切身感受中国的发展道路，将有助于形成正确的对华认知。只有彼此了解，人与人才能正确相处，中美亦是如此。

多对话，多交流，有助于积累共识减少误读误判。在此次访问中，中国领导人和多位高级官员会见了舒默率领的代表团，会谈内容涉及多个领域。舒默也表示美方愿同中方本着开放坦诚、相互尊重的精神加强对话沟通，并认为双方的对话十分有益，希望继续下去。中美关系是世界上最重要的双边关系。中美双方近期进行了一系列重要对话交流，得到了两国各界和国际社会普遍欢迎。双方坦诚交换意见，表达各自关切，有助于准确了解彼此的战略意图和底线所在，减少发生误判和误解的可能性，积累共识，这也是推动中美关系稳下来、好起来的重要且必要的一步。美国智库史汀生中心中国项目主任孙韵认为，国会议员的一次访问不能解决所有问题，但至少会改善气氛。

不论是访问互动，还是对话交流，都是双方相向而行的积极举动，是落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的具体行动。去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，是中美关系50年风雨历程的真实写照，也是新时代大国相处的正确之道。双方应该以此作为共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。近期，中美关系出现了一些止跌企稳的积极迹象，两国加强对话合作取得了一些积极进展。中美成立了经济工作组、金融工作组，两国商务部也建立了包括工商界在内的沟通渠道和出口管制信息交流机制；中国恢复赴美团队游……这些进展和成果来之不易，应该倍加珍惜。希望美方同中方相向而行，落实两国元首巴厘岛会晤重要共识，纠正错误对华认知，采取实际行动，创造有利条件，推动中美关系重回健康稳定轨道，惠及两国，造福世界。

中美关系走到如今的地步“非一日之寒”，推动两国关系稳定和改善也“非一日之功”，需要积极地从一件件具体事情做起，不断积蓄相向而行的动力和势能，增进相互了解与互信就是非常必要且值得做的一件事。

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