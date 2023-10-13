新华社开罗10月13日电 专访：共建“一带一路”拉近了世界各国的距离——访阿拉伯议会议长欧舒米

新华社记者姚兵 张健

阿拉伯议会议长欧舒米日前在埃及首都开罗接受新华社记者专访时表示，中方提出的共建“一带一路”等重要倡议促进世界发展和安全，“在全球范围内产生了积极影响，拉近了世界各国的距离”，阿拉伯议会支持“一带一路”倡议。

“‘一带一路’倡议具有重要意义，因为这一倡议在共建国家之间建立了互利共赢的伙伴关系，增进共同利益。”欧舒米说，这些共同利益有利于解决各国面临的问题，这就是为什么阿拉伯议会认为“一带一路”倡议惠及世界各国。

欧舒米说，“一带一路”倡议受到阿拉伯国家联盟的欢迎，中国已在“一带一路”框架下与众多阿拉伯国家合作推动落实许多大型项目。

欧舒米说，中方近年来还提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，同样受到绝大多数国家欢迎。这些倡议都产生了积极影响，让国际社会受益。

阿拉伯议会成立于2012年12月，是阿拉伯国家联盟下属常设机构。欧舒米今年8月曾率团访华。

谈及访华之行时，欧舒米高度评价中国取得消除绝对贫困的巨大成就。“中国共产党在推动中国发展进程中发挥领导作用。我在访问中感受到，中国共产党与人民紧密联系，这不是停留在言语上，而是体现在行动、项目和具体工作中。”

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