新华社华盛顿10月12日电（记者熊茂伶）就在获得共和党党内议长候选人提名的第二天，美国国会众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯12日宣布退出议长竞选，这意味着共和党需要继续寻找能获得足够票数的新议长人选，在此之前众议院将继续处于“瘫痪”状态。

斯卡利斯当天表示，共和党内部还有很多工作要做，共和党需要团结，而现在还没有实现。

11日，国会众议院共和党人就议长候选人进行了党内秘密投票，斯卡利斯与众议院司法委员会主席、该院保守派团体自由核心小组创始人之一吉姆·乔丹进行角逐，最终仅以14票优势击败对手，体现出共和党内的严重分裂。

但随后乔丹的支持者以及前议长麦卡锡的忠实盟友，都表示不会在全院投票中把票投给斯卡利斯。由于共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席，一旦有几名共和党人“倒戈”，共和党的议长候选人就无法获得足够票数当选。

美众议院当前“群龙无首”的状态，是由于来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨2日在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件，众议院3日投票通过了一项史无前例的撤换众议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长，这也将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。

在正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程，而议员们需要在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，以再次避免政府“停摆”。

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