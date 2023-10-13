人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美众议院共和党领袖斯卡利斯退出议长竞选

2023年10月13日13:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿10月12日电（记者熊茂伶）就在获得共和党党内议长候选人提名的第二天，美国国会众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯12日宣布退出议长竞选，这意味着共和党需要继续寻找能获得足够票数的新议长人选，在此之前众议院将继续处于“瘫痪”状态。

　　斯卡利斯当天表示，共和党内部还有很多工作要做，共和党需要团结，而现在还没有实现。

　　11日，国会众议院共和党人就议长候选人进行了党内秘密投票，斯卡利斯与众议院司法委员会主席、该院保守派团体自由核心小组创始人之一吉姆·乔丹进行角逐，最终仅以14票优势击败对手，体现出共和党内的严重分裂。

　　但随后乔丹的支持者以及前议长麦卡锡的忠实盟友，都表示不会在全院投票中把票投给斯卡利斯。由于共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席，一旦有几名共和党人“倒戈”，共和党的议长候选人就无法获得足够票数当选。

　　美众议院当前“群龙无首”的状态，是由于来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨2日在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件，众议院3日投票通过了一项史无前例的撤换众议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长，这也将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。

　　在正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程，而议员们需要在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，以再次避免政府“停摆”。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部