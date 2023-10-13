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深度参与共建“一带一路”，渭南市优质农产品“走出去”

2023年10月13日10:13 | 来源：人民日报客户端
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　　“这里的水果非常美味，进入我们国家一定很受欢迎。”乌兹别克斯坦《人民言论报》国际问题评论员阿卜杜瓦利·赛卜纳扎罗夫说。10月12日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团走进陕西省渭南市，在渭南乡村振兴成果展示中心，考察团品尝、了解当地品种丰富的特色水果后，纷纷竖起了大拇指。

　　作为农业大市，渭南市是陕西省乃至西北地区最优的农业生态区之一，除了享誉盛名的粮、棉外，当地的特色水果也深受人们喜爱。白水苹果、蒲城酥梨、大荔冬枣、富平柿饼……这些特色农产品市场热销，成为推动当地乡村振兴的“致富果”。

　　工作人员给欧亚主流媒体考察团讲解渭南果业分布图。喻思南摄

　　好果子千里飘香。渭南市农投集团董事长王涛介绍，近年来，渭南市农投集团积极参与共建“一带一路”，拓展与丝绸之路沿线国家的经济合作交流，通过与中亚国家在平台建设、产品加工、冷链物流等方面合作，为渭南特色农产品走出去开拓了新通道。

　　今年，在乌兹别克斯坦举办的2023“一带一路”陕西特色商品展览会，渭南市农投集团携渭南特色农产品和非遗产品参展，获得乌方高度关注，并与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦10多家企业达成了合作意向，探索拓展苹果、梨、杂粮等的出口业务。

　　积极参与共建“一带一路”，渭南市走出去的不仅是农产品，还有先进的农业技术、理念和经验。“2019年，我们启动筹备中塔友谊苹果示范园建设项目，希望帮助培养苹果种植人才、提升苹果品质。”王涛的第一次出国经历，就是带领团队推动企业“一带一路”相关工作。

　　王涛（右）向考察团介绍渭南特色农产品。喻思南摄

　　“包括特色水果在内，渭南优势农产品在中亚国家市场很大。”渭南乡村振兴成果展示中心馆长李小龙告诉记者，今年9月他曾到哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦深入考察。

　　“当地消费能力较好，渭南丰富的水果品种能够增加他们的供给，双方合作共赢的空间大。”李小龙说，考察团对渭南水果的点赞，更加坚定了企业参与共建“一带一路”，把“走出去”当作企业发展一大战略的决心。

　　“走出去”同时还“引进来”。王涛告诉记者，乌兹别克斯坦的面粉质量很高，塔吉克斯坦的柠檬很有特色，未来打算将这些有竞争力的产品引进来，为陕西乃至全国老百姓提供更多更高品质的农产品。

　　了解到渭南市农投将当地优质农产品带到中亚后，考察团成员对该企业工作表示赞赏，并对企业未来在中亚的发展、布局产生了兴趣。包括哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫等在内，多位考察团成员与王涛互留了联系方式，一些媒体邀请王涛来本国考察，并希望通过报道促进双方的经贸合作。

　　“以农产品为载体，我们‘走出去、引进来’，还希望促进中国与丝绸之路沿线国家的人文交流。”王涛告诉记者，在这方面，新成立7年的渭南市农投集团已经走出了一步，未来还将在积极践行“一带一路”倡议中继续探索。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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