新华社日内瓦10月12日电 10月12日，联合国人权理事会第54届会议以协商一致方式通过中国和玻利维亚、埃及、巴基斯坦、南非等国共同提交的消除不平等背景下促进和保护经社文权利决议。决议获得发展中国家广泛支持，80个国家加入共同提案国。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会介绍决议草案时表示，决议立足当前、着眼未来，旨在弥合理念分歧、采取切实行动、建立有益机制：一是推动各方围绕不平等和经社文权利达成共识，包括经社文权利同国家内部和国家间不平等的关系、国际金融机构改革特别是提高发展中国家决策代表性和发言权对促进人民福祉和权利的作用等。二是呼吁加强国际合作，通过能力建设等促进经社文权利，共创美好生活，要求人权高专加强经社文权利领域工作。三是设立经社文权利知识中心，为各国就有关问题开展平等交流、互学互鉴提供平台。当前全球挑战复杂交织，无论是发展中国家还是发达国家，都需要在消除不平等背景下促进和保护经社文权利。提案国本着求同存异、凝聚共识的精神，积极寻求不同立场之间的最大公约数，相信能够得到各方赞同。

发展中国家纷纷发言感谢中国等提案国，表示决议有力回应要求加大经社文权利投入、构建公正包容国际秩序的强烈呼声，顺应了多边人权体系再平衡再出发的历史潮流，有利于国际人权事业健康长远发展。欧盟及美国、法国、德国等国发言感谢中方所做积极努力，表示愿意参加协商一致。决议通过后，许多国家和联合国人权高专办向中国代表团表示热烈祝贺和感谢。

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