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山海友情 一带一路丨你能在超市找到多少拉美食品？

2023年10月12日22:45 | 来源：央视新闻客户端
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你能在超市找到多少拉美食品？你知道今年前七个月中国人吃掉了多少万箱厄瓜多尔香蕉吗？这些地球对面的食品又是如何跨越山海来到中国的？央视新闻系列短视频《山海友情 一带一路》这次带你闻瓜果香、品山海情。

厄瓜多尔的香蕉是较早和中国消费者见面的拉美食物之一，因其个大、味甜、品种丰富而深受欢迎。今年前七个月，厄对华香蕉出口890万箱，同比增长了 22%，成为对东亚地区出口增长的主要推动因素。近几年，越来越多的拉美食品走进中国。除了厄瓜多尔的香蕉，还有巴西的玉米、阿根廷的白虾、秘鲁的蓝莓、智利的樱桃等等都通过海运或空运，丰富了中国老百姓的餐桌。

十年来，中拉贸易投资日益密切，去年贸易总额达到创纪录的4858亿美元。随着越来越多的拉美国家加入共建“一带一路”倡议，跨越太平洋的友好合作之路正越走越宽广。

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜王宇 李雯婷

编导｜梁佳惠 王艳歌

记者｜邓雪梅 曹璇 梁佳惠

摄像｜胡潜

配音｜李雯婷

剪辑｜梁玮升

包装｜王艳歌

技术监制｜闫博

视觉统筹｜申珅

视觉 | 林琳 汪泽源

合作拍摄 | 拉美总站

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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