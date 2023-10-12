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共和党撕裂致美国众议长选举陷僵局

2023年10月12日21:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月12日电 美国国会众议院共和党人11日经闭门表决提名众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯为共和党议长候选人。然而，斯卡利斯难获党内一致支持，原定当天举行的民主、共和两党议长候选人对决推迟。

6月29日，在美国首都华盛顿，国会大厦笼罩在烟雾中。新华社记者刘杰摄

6月29日，在美国首都华盛顿，国会大厦笼罩在烟雾中。新华社记者刘杰摄

　　斯卡利斯11日与众议院司法委员会主席吉姆·乔丹角逐，仅以14票优势胜出——斯卡利斯获113票，乔丹获99票。据美国《华盛顿邮报》报道，另有9人投下“在场（不表决）票”或投给其他人选。

　　据路透社报道，众议院原定11日下午3时举行全院表决选出新议长，但未如期开始。美联社预期，众议院可能于12日午间举行全院表决。

　　美国众议院435个议席中现有两席空缺，这意味着当选议长需要获至少217名议员支持。共和党阵营现掌控221席，民主党阵营控制212席。

　　路透社报道，多名在表决中支持乔丹的共和党人表示，不会在全院表决选举议长时支持斯卡利斯。《华盛顿邮报》说，至少十余名共和党人不支持斯卡利斯出任议长。

　　综合多家媒体分析，民主党人已决定众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯为本党议长候选人，不可能投票给共和党议长候选人。照全员参加表决估算，共和党最多只能承受4名本党议员“跑票”，否则将导致议长“难产”，甚至不排除“助攻”杰弗里斯当选的可能。

　　共和党众议员凯特·坎马克预测，全院表决将是一场“血战……延续一直困扰众议院的混乱”。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

　　今年1月，历经5天共计15轮表决，共和党人凯文·麦卡锡才与党内极端保守派达成妥协，得以当选议长。麦卡锡为胜选与极端保守派达成的一系列妥协条件中，包括仅需一名众议员便可发起罢免议长的动议。

　　正是在共和党极端保守派的推动下，众议院10月3日“顺利”罢免麦卡锡——8名共和党人在罢免表决中与参会的全体民主党人一道投下赞成票，将围绕拨款法案发酵的共和党内斗推到高潮。这是美国历史上首次出现国会众议院议长被罢免的情况。在选出下一任议长之前，众议院处于瘫痪状态，难以推进立法议程。

　　路透社与益普索集团4日公布的一项民意调查结果显示，64%的美国受访者认为美国政客不肯“为国家利益搁置党派分歧”。（海洋）

(责编：崔译戈、刘慧)

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