新华社北京10月12日电 题：开拓共创未来的机遇之路

新华社记者邹多为

10年，3600多个日夜，见证共建“一带一路”倡议从一颗梦想的种子，成长为促进全球合作的繁茂大树。最新发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书充分印证，共建“一带一路”顺潮流、得民心、惠民生、利天下，开拓了各国共创光明美好未来的机遇之路。

共建“一带一路”源自中国，属于世界。2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部强调：“我提出‘一带一路’倡议，就是要实现共赢共享发展。”

翻开白皮书，一系列数据和重大项目成为共建“一带一路”丰硕成果的缩影：截至2023年6月底，中国与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件；中欧班列累计开行7.4万列，运输近700万标箱，货物品类达5万多种；中国已与144个共建国家签署文化和旅游领域合作文件……

10年来，共建“一带一路”秉持人类命运共同体理念，以共商共建共享为原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，致力于高标准、惠民生、可持续的合作项目，为世界各国繁荣发展提供了理念指引和实践路径。

这是一条在互利共赢中共谋发展的机遇之路。发展是解决一切问题的总钥匙。共建“一带一路”始终聚焦发展这个根本性问题，着力解决制约发展的短板和瓶颈，不断深化政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断拓展合作领域，推动各国共享机遇、共谋发展、共同繁荣。

中马、中印尼“两国双园”及中白工业园、中阿（联酋）产能合作示范园、中埃（及）·泰达苏伊士经贸合作区……10年来，中国企业与共建国家政府、企业合作共建的海外产业园超过70个；与共建国家双向投资累计超过3800亿美元，互利共赢的经贸合作“蛋糕”越做越大。

这是一条在开放合作中共创未来的机遇之路。在逆全球化思潮不断涌动的背景下，共建“一带一路”坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，致力于推动更大范围、更高水平的国际合作，为各国携手应对挑战、共创未来提供了实现路径，打开了机遇之窗。

有关统计显示，10年来，共建“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资规模，达成3000多个合作项目，为共建国家创造42万个工作岗位，让近4000万人摆脱贫困，使各国获得更多发展机会。

当前，世界进入新的动荡变革期，全球可以预见和难以预见的风险显著增加，人类面临前所未有的挑战。在这一背景下，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。联合国秘书长古特雷斯感言：“各国应当抓住‘一带一路’合作带来的机遇，实现互利共赢。”

今年，中国迎来改革开放45周年。站在新的历史起点上，中国必将携手各国一道坚定不移推动高质量共建“一带一路”，以中国新发展为世界提供更多新机遇。

(责编：崔译戈、刘慧)