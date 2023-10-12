新华社巴黎10月11日电（记者徐永春）10月11日是国际女童日。联合国教科文组织发布的最新数据显示，全球在保障女孩入学等方面已取得重要进展，2022年与2015年相比，入学女孩人数增加了约5000万。

据联合国教科文组织介绍，与2015年相比，2022年的全球小学阶段入学女孩人数增加了2250万，初中入学女孩人数增加了1460万，高中入学女孩人数增加了1300万；女孩小学教育完成率从2015年的86%提高到2022年的89%，初中教育完成率从74%提高到79%，高中教育完成率从54%提高到61%。

联合国教科文组织同时呼吁各方在确保女孩和男孩享有平等教育权利方面继续努力，因为当前全世界仍有1.22亿女孩处于失学状态。尤其是在撒哈拉以南非洲地区，当地女孩的入学机会仍然很小。

为了让更多女孩获得受教育的机会，联合国教科文组织呼吁各国政府和合作伙伴迅速在关键领域采取行动，包括支持弱势女孩获得12年的安全、免费和优质教育；加强对女孩教育相关数据的收集、分析和使用；进一步制定促进性别平等的教育部门计划；加强女性师资队伍建设等。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示：“为了在全球范围内实现教育领域的性别平等，我们必须坚持不懈地努力，为女孩提供帮助，并营造有利于她们成功的环境。”

(责编：崔译戈、刘慧)