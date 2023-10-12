新华社北京10月12日电（记者成欣）外交部发言人汪文斌12日表示，中方支持阿拉伯国家联盟（阿盟）在巴勒斯坦问题上发挥重要作用，愿同阿盟等各方保持沟通协调，积极劝和促谈，为推动中东和平进程重回正轨不懈努力。

当日例行记者会上，有记者问：11日，阿盟召开紧急外长会讨论巴以局势，并通过决议，呼吁冲突双方保持克制，立即停火，重振和平进程。中方对此有何评论？

汪文斌表示，中方注意到阿盟召开紧急外长会并通过决议，支持阿盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用。中国同阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上立场相近。双方都呼吁尽快停火止暴，谴责伤害平民的行为，防止局势升级造成人道主义灾难。双方都认为国际社会应切实发挥作用，向巴勒斯坦人民提供人道支持，推动尽快重启和谈。

汪文斌说，巴以冲突反复上演，根本原因是中东和平进程偏离正确轨道，“两国方案”基础不断受到侵蚀，联合国相关决议没有得到切实执行。中方愿同阿盟等各方保持沟通协调，积极劝和促谈，为推动中东和平进程重回正轨不懈努力。

(责编：崔译戈、刘慧)