新华社北京10月12日电 题：深化资金融通合作之路 推动“一带一路”共同繁荣

新华社记者刘羽佳、潘洁

近日，中国和印度尼西亚合作建设的雅加达至万隆高速铁路正式启用，为当地民众带来便利和福祉，为印尼乃至地区经济社会发展、人才建设注入活力。

这条由中国国家开发银行提供融资支持的“钢铁巨龙”，是中印尼共建“一带一路”结出的硕果。

这是9月30日在印度尼西亚普哇加达拍摄的一列行驶中的雅万高铁高速动车组（无人机照片）。新华社记者徐钦 摄

共建“一带一路”国家中，发展中国家居多，基础设施等重大项目融资需求较大。十年来，中国与共建国家及有关机构积极开展多种形式的金融合作，提供优质金融服务、拓宽多样化融资渠道，交出了一份可圈可点的合作清单——

截至2023年9月末，中国国家开发银行已直接为1300多个“一带一路”项目提供了优质金融服务，有效发挥了开发性金融引领、汇聚境内外各类资金共同参与共建“一带一路”的融资先导作用；

亚洲基础设施投资银行目前已累计批准230多个项目，融资总额超450亿美元，带动资本近1500亿美元；

截至2023年6月底，丝路基金累计签约投资项目75个，承诺投资金额约220.4亿美元；

中国进出口银行已累计发放“一带一路”贷款超过4万亿元，高效支撑了“一带一路”重大项目建设……

十年来，一大批共建国家在基础设施、产能合作、金融合作、社会民生、生态环保等领域项目取得重要进展，有效促进当地经济社会发展，推动实现中国与共建国家互利共赢、共同发展。

与此同时，基金、债券等多种创新模式不断发展，共建“一带一路”金融合作水平持续提升。

在上海证券交易所，有超过千家境外机构主体通过直接投资渠道和“债券通”渠道进入银行间债券市场，包括来自新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋和菲律宾等共建“一带一路”国家的163家境外机构主体，持债规模近万亿元。

截至2023年6月底，交易所债券市场已累计发行“熊猫债”99只，累计发行规模1525.4亿元；累计发行“一带一路”债券46只，累计发行规模527.2亿元。

随着“一带一路”资金融通不断扩大，金融合作机制日益健全。

日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书提到，截至2023年6月底，共有13家中资银行在50个共建国家设立145家一级机构，131个共建国家的1770万家商户开通银联卡业务，74个共建国家开通银联移动支付服务。

此外，中国已与20个共建国家签署双边本币互换协议，在17个共建国家建立人民币清算安排，人民币跨境支付系统的参与者数量、业务量、影响力逐步提升，有效促进了贸易投资便利化。

白皮书中还提到，金融监管合作和交流持续推进，中国银保监会（现国家金融监督管理总局）、证监会与境外多个国家的监管机构签署监管合作谅解备忘录，推动建立区域内监管协调机制，促进资金高效配置，强化风险管控，为各类金融机构及投资主体创造良好投资条件。

资金融通是共建“一带一路”的重要支撑。随着“一带一路”倡议得到越来越多国家和国际组织的积极响应，资金融通合作之路正越走越宽广，不断凝聚起金融合力，推动共建“一带一路”国家共同繁荣。

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