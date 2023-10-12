人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“一带一路”高峰论坛丨深化资金融通合作之路 推动“一带一路”共同繁荣

2023年10月12日17:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月12日电 题：深化资金融通合作之路 推动“一带一路”共同繁荣

　　新华社记者刘羽佳、潘洁

　　近日，中国和印度尼西亚合作建设的雅加达至万隆高速铁路正式启用，为当地民众带来便利和福祉，为印尼乃至地区经济社会发展、人才建设注入活力。

　　这条由中国国家开发银行提供融资支持的“钢铁巨龙”，是中印尼共建“一带一路”结出的硕果。

这是9月30日在印度尼西亚普哇加达拍摄的一列行驶中的雅万高铁高速动车组（无人机照片）。新华社记者徐钦 摄

这是9月30日在印度尼西亚普哇加达拍摄的一列行驶中的雅万高铁高速动车组（无人机照片）。新华社记者徐钦 摄

　　共建“一带一路”国家中，发展中国家居多，基础设施等重大项目融资需求较大。十年来，中国与共建国家及有关机构积极开展多种形式的金融合作，提供优质金融服务、拓宽多样化融资渠道，交出了一份可圈可点的合作清单——

　　截至2023年9月末，中国国家开发银行已直接为1300多个“一带一路”项目提供了优质金融服务，有效发挥了开发性金融引领、汇聚境内外各类资金共同参与共建“一带一路”的融资先导作用；

　　亚洲基础设施投资银行目前已累计批准230多个项目，融资总额超450亿美元，带动资本近1500亿美元；

　　截至2023年6月底，丝路基金累计签约投资项目75个，承诺投资金额约220.4亿美元；

　　中国进出口银行已累计发放“一带一路”贷款超过4万亿元，高效支撑了“一带一路”重大项目建设……

　　十年来，一大批共建国家在基础设施、产能合作、金融合作、社会民生、生态环保等领域项目取得重要进展，有效促进当地经济社会发展，推动实现中国与共建国家互利共赢、共同发展。

　　与此同时，基金、债券等多种创新模式不断发展，共建“一带一路”金融合作水平持续提升。

　　在上海证券交易所，有超过千家境外机构主体通过直接投资渠道和“债券通”渠道进入银行间债券市场，包括来自新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋和菲律宾等共建“一带一路”国家的163家境外机构主体，持债规模近万亿元。

　　截至2023年6月底，交易所债券市场已累计发行“熊猫债”99只，累计发行规模1525.4亿元；累计发行“一带一路”债券46只，累计发行规模527.2亿元。

　　随着“一带一路”资金融通不断扩大，金融合作机制日益健全。

　　日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书提到，截至2023年6月底，共有13家中资银行在50个共建国家设立145家一级机构，131个共建国家的1770万家商户开通银联卡业务，74个共建国家开通银联移动支付服务。

　　此外，中国已与20个共建国家签署双边本币互换协议，在17个共建国家建立人民币清算安排，人民币跨境支付系统的参与者数量、业务量、影响力逐步提升，有效促进了贸易投资便利化。

　　白皮书中还提到，金融监管合作和交流持续推进，中国银保监会（现国家金融监督管理总局）、证监会与境外多个国家的监管机构签署监管合作谅解备忘录，推动建立区域内监管协调机制，促进资金高效配置，强化风险管控，为各类金融机构及投资主体创造良好投资条件。

　　资金融通是共建“一带一路”的重要支撑。随着“一带一路”倡议得到越来越多国家和国际组织的积极响应，资金融通合作之路正越走越宽广，不断凝聚起金融合力，推动共建“一带一路”国家共同繁荣。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部