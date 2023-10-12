新华社万象10月12日电（记者赵旭 马淮钊）中国政府援建的老挝铁道职业技术学院项目12日在老挝首都万象举行移交仪式。老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里出席仪式并敲响象征学院正式投入使用的锣声。中国驻老挝大使馆临时代办王畅代表中国政府向老挝政府移交项目金钥匙。

王畅在致辞中表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，老挝已成为中国“一带一路”建设最重要的伙伴之一。相信老挝铁道职业技术学院项目将成为中老铁路合作和老挝铁路事业发展的又一个新起点。中方愿同老方全力落实好最高层战略共识，共商合作、共谋发展、共同繁荣，更好造福两国人民。

老挝铁道职业技术学院由中国政府援建。项目于2021年9月20日正式开工，2023年8月17日通过竣工验收。老挝铁道职业技术学院是东南亚国家第一所铁道职业技术院校，填补了老挝铁道专业技术教育的空白。未来中老双方将继续开展教育技术合作，由昆明铁道职业技术学院分批派出师资，持续进行教育能力帮扶。目前，第一批共16名教师已抵达老挝。

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