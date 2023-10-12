新华社联合国10月11日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽11日表示，中方愿同国际社会一道，继续支持“哥人主导、哥人所有”的和平进程，帮助哥伦比亚人民在实现全面和平、稳定和发展的道路上取得更大成就。

耿爽在安理会哥伦比亚问题公开会上表示，中方赞赏佩特罗总统领导的哥伦比亚政府全面落实和平协议，积极推进“全面和平”构想。中方期待并支持哥伦比亚各方在巩固已经取得的可喜进展基础上再接再厉，继续朝着全面、持久、可持续和平的目标迈进。

耿爽说，哥伦比亚和平进程展现了以可持续发展促进持久和平的前景。中方赞赏哥政府将开展国家建设与落实和平协议有机结合起来，在农村改革、土地分配、非法作物替代种植、前武装人员重新融入社会等领域不断加大投入，着力解决冲突根源问题，致力于实现国家长治久安。中方期待并支持联合国国家工作队、建设和平委员会等机构以及国际和地区伙伴继续为此提供支持与帮助。

耿爽说，哥伦比亚和平进程树立了以对话谈判化解冲突分歧的典范。中方欢迎哥伦比亚政府同“民族解放军”继续执行停火协议并推进和谈，期待双方11月在墨西哥举行的第五轮和谈取得进一步积极成果。哥伦比亚政府与“中央总参谋部”已宣布停止冲突对抗，将于近日正式开始停火和谈，中方期待双方早日达成停火安排。

耿爽表示，哥伦比亚和平进程凸显了以安全治理提升民众信心的必要。中方支持哥政府继续在缺乏有效控制的前冲突地区加大安全力量部署，并加强对前武装人员、妇女、儿童和少数族裔的保护，希望10月的地方选举顺利安全举行。

他说，中方赞赏联合国哥伦比亚核查团为支持和平协议落实、协助哥伦比亚政府推进“全面和平”构想所作的重要贡献。希望核查团同哥伦比亚政府密切配合，根据安理会第2694号决议参与监督核查停火工作。中方支持安理会在条件成熟后积极考虑进一步扩大核查团授权。

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