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巴基斯坦官员：巴中共建“一带一路”硕果累累

2023年10月12日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡10月11日电（记者邓凯尹　王欢）巴基斯坦看守政府新闻与广播部长穆尔塔扎·索兰吉10日表示，巴中共建“一带一路”硕果累累，增进了巴基斯坦人民福祉。

　　索兰吉当天在出席“中巴经济走廊和我的故事”主题活动时表示，中巴经济走廊是共建“一带一路”的重要先行先试项目，历经十年建设硕果累累，既立体推进巴基础设施建设，为巴民众创造大量就业机会，还有许多“小而美”的民生项目，同时也加强了两国在文化、学术等领域交流合作。中巴经济走廊不仅增进巴基斯坦人民福祉，更促进地区互联互通，对周边国家和地区产生积极影响，是坚持和平发展、互利共赢理念的生动实践，充分彰显了中国推动各国团结合作、共建美好世界、共创人类美好未来的责任担当。

　　中国驻巴基斯坦大使姜再冬在致辞中介绍了中方发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。他表示，中巴经济走廊建设为当地民众带来看得见、摸得着、用得好的成果。中方将同巴方一道推动共建增长、创新、民生、绿色、开放的经济走廊。

　　来自巴基斯坦各行业的代表讲述了共建“一带一路”项目为他们个人和身边环境带来积极影响的故事。巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省商会主席穆罕默德·阿什法克说，中巴经济走廊在该省建设的拉沙卡伊特别经济区项目给当地带来了中国先进技术，促进了当地经济发展。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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