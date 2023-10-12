人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国12名雇员在以色列对加沙的空袭中遇难

2023年10月12日11:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国10月11日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克11日说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）12名雇员在以色列对加沙地带的空袭中遇难。

　　迪雅里克11日在例行记者吹风会上说，遇难的12名近东救济工程处雇员均为加沙本地人。除联合国雇员外，10月7日以来，近东救济工程处在加沙地带开办的学校共有30名学生死亡、8名学生和3名教师受伤。近东救济工程处两所学校被空袭波及，造成在其中避难的16名加沙居民受伤，2人伤势严重。

　　迪雅里克说，目前共有22万流离失所的加沙居民在88所近东救济工程处开办的学校避难，因为以色列空袭还在继续，避难人数逐渐增加。有的学校已面临空间拥挤和食品、饮用水不足的问题。

　　联合国人道主义事务协调办公室说，截至11日，流离失所的加沙居民总数达到26.3万人。加沙地带超过1000个居住单元被毁，560个单元因损坏严重不能住人，另有超过1.2万个单元遭不同程度破坏。加沙地带所有医院和医疗设施因物资缺乏和燃料配给不足只能部分运营。以色列切断加沙地带饮水供应导致65万人饮水困难。以色列空袭还损坏了7处供水设施和卫生服务设施，110万人受到影响。

　　近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。迪雅里克9日说，近东救济工程处在加沙地带共有1.3万名雇员，其中绝大多数为当地居民，国际雇员约300人。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部