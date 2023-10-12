新华社联合国10月11日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克11日说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）12名雇员在以色列对加沙地带的空袭中遇难。

迪雅里克11日在例行记者吹风会上说，遇难的12名近东救济工程处雇员均为加沙本地人。除联合国雇员外，10月7日以来，近东救济工程处在加沙地带开办的学校共有30名学生死亡、8名学生和3名教师受伤。近东救济工程处两所学校被空袭波及，造成在其中避难的16名加沙居民受伤，2人伤势严重。

迪雅里克说，目前共有22万流离失所的加沙居民在88所近东救济工程处开办的学校避难，因为以色列空袭还在继续，避难人数逐渐增加。有的学校已面临空间拥挤和食品、饮用水不足的问题。

联合国人道主义事务协调办公室说，截至11日，流离失所的加沙居民总数达到26.3万人。加沙地带超过1000个居住单元被毁，560个单元因损坏严重不能住人，另有超过1.2万个单元遭不同程度破坏。加沙地带所有医院和医疗设施因物资缺乏和燃料配给不足只能部分运营。以色列切断加沙地带饮水供应导致65万人饮水困难。以色列空袭还损坏了7处供水设施和卫生服务设施，110万人受到影响。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。迪雅里克9日说，近东救济工程处在加沙地带共有1.3万名雇员，其中绝大多数为当地居民，国际雇员约300人。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)