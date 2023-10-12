新华社开罗10月11日电（记者沈丹琳 姚兵）阿拉伯国家联盟（阿盟）11日在埃及首都开罗召开外长级特别会议。会议发表的公报说，以色列和巴勒斯坦冲突相关方需保持克制，冲突的进一步升级将在人道主义和安全方面带来“灾难性后果”。

会议谴责杀害双方平民的行为，强调释放平民人质的必要性。

与会各方说，以色列必须解除对加沙地带的围困，立即向加沙人民提供人道主义援助。与会各方同时要求以色列立即停止在加沙地带的军事行动，重启陷入停滞的巴以和平进程。

公报说，外长们表示他们将与国际社会合作，采取紧急和积极行动，以实现局势缓和。会议敦促阿拉伯国家和国际社会在这一关键时刻向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供足够的财政支持。

公报还说，确保该地区安全与稳定的途径是实现公正、永久和全面的和平，保障巴勒斯坦人民的所有合法权利。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。

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