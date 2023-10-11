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新华时评：澳大利亚“机密研究”的结论并非什么秘密

2023年10月11日20:39 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉10月11日电　题：澳大利亚“机密研究”的结论并非什么秘密

　　新华社记者章建华

　　香港《南华早报》近日援引消息称，澳大利亚政府在过去八年开展了三次“机密研究”。这些无党派独立研究报告的结论近乎一致，认为澳大利亚“不可能”与中国脱钩。

　　其实，澳大利亚即便不进行“机密研究”，中澳贸易上的互补关系以及由此长期形成的互利格局也显而易见。就拿澳大利亚公开的统计数字来说，双边贸易已从中澳建交第二年1973年的1.13亿澳元上升到2022年的2842亿澳元，如果没有彼此互惠的利益基础，如此大的贸易增幅恐怕难以实现。“机密研究”、公开数据和两国建交半个世纪来的实践也都清晰地表明，中澳合则两利。这一事实和原理即便一时被刻意掩盖，也无改两国关系长河的大流向。

　　经贸合作是中澳双边关系中最积极、最活跃的推动力量。双方互为重要经贸合作伙伴，经济结构高度互补，中国早在2009年就成为澳最大的货物贸易出口市场，对华贸易在澳大利亚外贸总盘子中占据重要份额并呈现上升趋势。中国官方数据显示，2022年中澳双边货物贸易额超过2200亿美元。2023年上半年，中澳贸易额达到1161.6亿美元，同比增长8.6%。在服务贸易方面，澳大利亚教育部数据显示，2022年有近62万名国际学生在澳接受教育，中国内地学生占比25%，排第一位。疫情前中国是澳大利亚“最大、最有价值”的入境游市场，当前两国航班还未完全恢复的情况下，中国已成为澳第二大国际游客来源国。今年8月，中国恢复赴澳出境团队游，为当地旅游经济注入利好……

　　中澳合作成果清单还有很多，为两国人民带来了实实在在利益，不断为两国经济的高度互补性提供新注脚。中澳关系的本质是互利共赢，正是基于这一认识，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中澳关系，对澳政策保持连续性稳定性，坚持中澳全面战略伙伴关系这一重要定位，推动中澳关系健康稳定可持续发展，为两国人民带来更多利益，为地区和平稳定发展作出贡献。对于双边贸易中一些分歧关切，中方努力通过对话沟通，寻找互利共赢的解决方案，反对将经贸问题政治化。中方致力于同澳方开展友好交流合作，这一政策没有改变。

　　纵观中澳关系50余年发展大轨迹、全球格局变迁大趋势，对中澳关系发展的大方向应有清晰准确的认识。这个认识简单朴素，那就是，相互尊重、互利共赢是维护彼此国家利益的最好方式。当前中澳关系正处于企稳向好的重要阶段。去年习近平主席同阿尔巴尼斯总理在印尼巴厘岛举行会晤，就继续发展中澳全面战略伙伴关系达成重要共识。王毅外长同黄英贤外长在北京举行外交与战略对话，为落实两国领导人共识制定路线图。今年年初澳方数名高官接连访华。最近在东亚合作领导人系列会议期间，李强总理同阿尔巴尼斯总理举行了建设性会谈。双方高层互动频繁，增强了两国间重建互信、双边关系重回正轨的正向预期。

　　从更长时间跨度审视中澳关系，此前几年发生的波折困难并不能定义双边关系的本质，更不能因此阻挡中澳合作步伐。从根本上说，中澳关系终归是中国和澳大利亚两国的关系，要从各自诉求和互利合作的基本点出发去看待两国关系。从相互认知来说，要客观、冷静、友善看待对方；从定义双边关系来看，要坚持中澳是伙伴而不是对手，澳方尤其应认识到中国的发展对澳是机遇而不是威胁；从历史进程和全球格局演变来看，独立自主、不受第三方影响或干扰推进中澳双边关系，才是维护彼此利益的最好方式——跑歪、跑偏了，上的是别人的道儿，耽误的是自己的行程。

　　中澳关系曾长期走在中国同西方国家关系前列。一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益，有利于亚太地区和世界的和平稳定与发展繁荣。相信双方只要本着坚持相互尊重、互利共赢、和平共处、求同存异的精神，必会推动两国全面战略伙伴关系持续改善和发展。

(责编：崔译戈、刘慧)

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