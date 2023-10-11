新华社耶路撒冷10月11日电 记者手记：跨越巴以边境购置备用物资

新华社记者吕迎旭 张天朗

9日夜，记者从以色列朋友那里收到一条以色列后方指挥部发布的消息，要求民众存储备用物资，在家里存储至少够用三天的食品、饮用水和照明设施等物资。

记者当时在采访归来的途中，闻讯立刻就近找到一个超市下车查看，发现超市里熙熙攘攘，大家正推着一车车食品、饮用水前去结账或者装车。10日，耶路撒冷个别超市开始限购，每人只能采购两包瓶装水，货架上面包、鸡蛋、牛奶等也出现短缺。

为了储备足够的生活物资，记者10日决定“跨境”到巴勒斯坦城市杰里科购物，因为那里局势相对平静，可能商品齐全。杰里科距离耶路撒冷大约40公里，只需要通过一个以色列检查站。

当地时间10日11时，我们从耶路撒冷开车出发，快到杰里科时，突然发现道路被封锁，汽车排起了长龙，更远处隐约可以看到以军士兵设置了关卡，正在一个个查验证件。

旁边一位巴勒斯坦司机对我们说，因为巴以新一轮冲突，以色列在约旦河西岸加强了戒备。他建议我们非必要不要进城，因为出城会更困难。但是想到急需购置物资，我们还是决定进城购物。

在关卡处我们接受了荷枪实弹的以色列士兵的检查后，顺利进入杰里科城区。进城后我们发现，虽然这个位于约旦河西岸的小城远离战场，但民众生活显然受到了影响，大多数商铺关闭，车辆、行人稀少。

好在我们要去的超市还在营业，超市内人头攒动，很是热闹。

超市工作人员说，这两天购物的人突然增多，除了当地居民，还有大批来自耶路撒冷和以色列境内的阿拉伯人前来购物。

结账的时候记者与排在身后的一位男子聊天，得知他也是从耶路撒冷来这里采购生活物资。记者看到他的购物车里，除了面粉、罐头等，还装着几大包瓶装饮用水。

出城时，关卡处的以军士兵仍没有撤去。虽然是初秋，杰里科仍然如同夏天，在闷热中经过漫长的等待，我们于傍晚时分返回耶路撒冷驻地，完成备用物资购置之旅。希望战事早点结束，这种经历不再重演。

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