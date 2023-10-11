新华社金边10月11日电 专访：共建“一带一路”给柬中铁杆友谊注入更多内涵——访柬埔寨副首相兼财经大臣安蓬莫尼拉

新华社记者吴长伟

柬埔寨副首相兼财经大臣安蓬莫尼拉日前在接受新华社记者书面专访时表示，共建“一带一路”为柬埔寨经济社会发展作出巨大贡献，给柬中铁杆友谊注入了更多内涵。

安蓬莫尼拉表示，2016年，他代表柬埔寨政府与中方签署了《关于编制共同推进“一带一路”建设合作规划纲要的谅解备忘录》，这一合作框架帮助柬埔寨实现增长来源多元化，提高经济竞争力，在基础设施、投资、金融、人文等各领域的务实合作推动柬经济社会可持续发展。

他说，共建“一带一路”合作加强柬埔寨交通和电力基础设施互联互通，深化贸易和投资合作，拓展产业和园区合作空间，取得了一系列成果，其中包括金港高速公路、暹粒吴哥国际机场、西港经济特区、金边港集装箱码头等。近期一个重大成果是金边至巴域高速公路开工。

安蓬莫尼拉指出，金港高速公路在加强互联互通、提高物流效率、降低贸易成本方面具有巨大潜力；柬埔寨近三分之二的能源来自中国投资的电力项目；特本克蒙中柬友谊医院、考斯玛中柬友谊医院大楼等促进柬健康和卫生事业发展；中国援建的国家体育场助力柬埔寨今年成功举办了第32届东南亚运动会。可以说，共建“一带一路”将柬埔寨和中国的合作推向了新的高度。

安蓬莫尼拉说，十年来，“一带一路”倡议为地区和世界带来了巨大利益。地区层面，共建“一带一路”在东盟的发展中发挥了重要作用，除柬埔寨外，其他东盟成员国也从中获益匪浅。共建“一带一路”促进了东盟成员国的基础设施发展，助力东盟互联互通。

安蓬莫尼拉说，在全球层面，“一带一路”倡议已被视为最广泛实施的全球基础设施发展战略之一，对全球合作与发展至关重要，有助于培育经济增长新引擎。共建“一带一路”国家在高质量发展等方面取得了显著进展。“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，成为促进人类福祉、为全球和平与发展铺平道路的全球平台。

安蓬莫尼拉说，柬埔寨首相洪玛奈不久前对中国进行正式访问期间，双方同意落实好《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关于构建新时代中柬命运共同体行动计划（2024－2028）》，同意推动“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，围绕柬中“钻石六边”合作架构，深化柬中全面战略合作伙伴关系，实现两国高质量、可持续的共同发展。

安蓬莫尼拉说，双方同意落实好上述行动计划，明确体现了两国携手构建高质量、高水平、高标准的新时代柬中命运共同体的决心。

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