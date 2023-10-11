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战地直击 | 加沙多地被炸成废墟 袭以火箭弹未止

2023年10月11日18:33 | 来源：新华网
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　　新华社加沙/耶路撒冷10月11日电 巴以新一轮冲突10日进入第四天，已造成双方超过1900人死亡，从巴勒斯坦加沙地带射向以色列的火箭弹仍未停止。以色列也继续空袭加沙地带，加沙多地被炸成废墟。新华社记者当天在加沙、耶路撒冷进行战地直击报道——

　　加沙多地被炸成废墟

　　联合国人道主义事务协调厅10日说，自巴以冲突升级以来，加沙地带已有近26.4万人流离失所，这一数字预计还会上升。以色列目前已全面封锁加沙地带，切断加沙地带水电供应。以方此举令联合国担忧加沙地带人道主义危机加剧。

　　当天，身处加沙地带的新华社记者在以色列空袭暂停间歇外出拍摄，发现当地损失惨重，遍地废墟。

　　塔勒海瓦是加沙地带较为富裕的居民区之一，数千个巴勒斯坦家庭住在这里。新华社记者10日在这里看到，整个社区已是一片废墟，只有倒塌的楼房和满地的碎石瓦砾，空气中全是硝烟味。

　　在另一街区，一名当地妇女告诉新华社记者，空袭发生时，他们一家人正在睡觉，全被“炸醒了”。“我家的窗户都被炸碎了……所有的孩子都倒在地上，我的儿子因为碎玻璃受伤。他们毁了我的家。”

　　当地一名男子说，他家的房屋在空袭中起火、剧烈晃动，他救起孩子，逃离自己的家。“我看到我们地区的清真寺被毁，我带着我的孩子去邻居家，我的一些邻居死了。”

　　一名当地小女孩在空袭中醒来发现，自家的房屋已被摧毁。“……碎玻璃伤了我们家的一些人……到处都是血。我们很害怕，环顾四周，看看家里是否有人死了。”

　　袭以火箭弹未止

　　截至10日，从加沙地带射向以色列的火箭弹仍未停止，防空警报频频响起。以色列急救组织确认，有两名外国工人当天下午在以色列南部遭遇火箭弹袭击丧生，另有一人受伤。

　　以色列国防军发言人10日说，经过对靠近加沙地带的城镇的清点，以军共发现了1500具哈马斯武装人员的尸体。

　　在以色列北部靠近黎巴嫩的边境地区，多枚火箭弹和反坦克导弹从黎巴嫩领土射向以色列，以方则进行了空袭和炮击予以回应。

　　（记者：柳伟建、张天朗、哈德尔、萨娜·卡麦勒；剪辑：淡然、沈浩洋；编辑：袁原、王丰丰、闫珺岩、梁尚刚、陈玉芬）

(责编：崔译戈、刘慧)

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