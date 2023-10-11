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全国人大常委会副委员长何维率团访问新加坡

2023年10月11日18:31 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡10月11日电（记者蔡蜀亚）应新加坡国会邀请，全国人大常委会副委员长何维10月9日至11日率团访新，分别同新国会议长谢健平、副议长迪舒沙等会见会谈。

　　何维表示，在两国领导人战略引领下，中新关系保持强劲发展势头。今年习近平主席同李显龙总理共同宣布将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，具有里程碑意义。中方愿同新方一道，增进政治互信，扩大互利共赢，不断深化包括绿色发展、数字经济等在内的各领域务实合作，在新的历史起点上实现更大发展。中国全国人大愿同新加坡国会加强交流合作，为两国关系发展作出积极贡献。何维介绍了习近平主席提出的人类命运共同体重要理念、“三大倡议”重要内涵以及中国全过程人民民主等情况。

　　新方表示，新中关系近年来持续巩固和深化，具有前瞻性。新方愿同中方一道，加强包括立法机构在内的各层级交往，落实好既有合作项目，推动新中关系与时俱进不断发展。

　　何维一行还参访了新加坡资源永续展览馆，考察中国银行新加坡分行等机构。

(责编：崔译戈、刘慧)

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