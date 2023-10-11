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联合国机构：加沙地带近26.4万人流离失所

2023年10月11日18:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月11日电 联合国人道主义事务协调厅10日说，自巴以冲突升级以来，加沙地带已有近26.4万人流离失所。

　　按照联合国人道主义事务协调厅的最新说法，“过去24小时，仍有大批生活在加沙地带的民众被迫离开家园，总人数已超过263934人。预计该数字还会进一步上升”。

　　联合国已启用位于加沙地带的紧急避难所，为流离失所者提供必要帮助。联合国人道主义事务协调厅说，约17.5万人在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的数十所学校里避难。

　　以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日爆发新一轮军事冲突。哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。

　　据以色列媒体和巴勒斯坦医疗机构10日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成包括大量平民在内的超过1900人死亡、数千人受伤。

　　以色列目前已全面封锁加沙地带，切断加沙地带水电供应。以方此举让联合国担忧加沙地带人道主义危机加剧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯敦促各方允许联合国向加沙地带提供人道主义援助。（刘江）

(责编：崔译戈、刘慧)

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