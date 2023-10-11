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“一带一路”高峰论坛丨专访：共建“一带一路”给尼日利亚注入新增长动力——访尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱

2023年10月11日16:20 | 来源：新华网
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　　新华社阿布贾10月10日电 专访：共建“一带一路”给尼日利亚注入新增长动力——访尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱

　　新华社记者杨喆 侯鸣

　　尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱日前在接受新华社记者专访时说，中国提出的共建“一带一路”倡议给尼日利亚这个非洲人口最多的国家注入新的增长动力，让该国有更多机会参与到世界经济大循环中。

　　从西非重要深水港莱基港，到尼日利亚第一大城市拉各斯轻轨蓝线；从非洲首条全部采用中国技术、中国标准的铁路阿卡铁路，到首都“新门户”阿布贾国际机场新航站楼，近年来，在共建“一带一路”倡议框架下，一项项基础设施项目在非洲第一大经济体尼日利亚相继开工建设。

　　“对尼日利亚来说，互联互通是一项挑战，既要促进国家一体化，实现经济多样化，又要提高生产率，而共建‘一带一路’在这些方面作出了贡献。”奥努纳伊朱说，“拉各斯-伊巴丹铁路、阿卡铁路等都是关键基础设施，对提高经济生产力至关重要。”

　　奥努纳伊朱认为，随着深入参与共建“一带一路”，尼日利亚有更多机会融入到国际价值链中，进一步为其实现工业化打下基础。“在共建‘一带一路’倡议框架下完善基础设施建设，有助于尼日利亚将资源、人口等优势逐渐转化为实现工业化的动能。”

　　“中国一直致力于支持非洲工业化和产能合作，这是非中合作的新阶段。”奥努纳伊朱说，“交通基础设施项目，包括铁路、公路和航空，对经济复苏、可持续发展和包容性增长都至关重要。”

　　在他看来，“一带一路”倡议正在让非洲大陆互联互通的梦想变成现实。“过去由于没有资金，实现互联互通只停留在梦想上。如今，在共建‘一带一路’倡议下，我们看到埃塞俄比亚到吉布提的铁路大大缩短人们出行时间；赞比亚的水电站有效提高该国电力供应能力，还有我们本国的莱基深水港项目建成并投入运营……事实上，从埃及到坦桑尼亚，从南非到尼日利亚，从喀麦隆到科特迪瓦，非洲有太多地方从共建‘一带一路’中受益。”奥努纳伊朱说。

　　十年间，伴随着一个个重点项目的落实，“一带一路”倡议共商共建共享原则正在世界各地被付诸实践。“‘一带一路’倡议为解决全球性问题作出实实在在的贡献，”奥努纳伊朱说，“很明显，我们对和平的渴望、对发展的渴望、对繁荣的渴望是一样的，这与阶层、信仰、肤色无关。”

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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