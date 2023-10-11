新华社联合国10月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽10日表示，伊拉克的和平离不开稳定的地区环境。伊拉克近期多次就外国在其境内开展单边军事行动提出抗议，中方敦促有关国家切实尊重伊拉克主权、独立和领土完整。

耿爽当天在安理会伊拉克问题公开会上说，伊拉克安全形势依然严峻，国际社会应继续坚定支持伊拉克肃清恐怖残余势力，巩固来之不易的反恐成果。联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克罪证调查组应按时全面落实安理会决议，做好对伊证据移交，走好履行授权的“最后一公里”，完成支持伊拉克对恐怖分子追责的历史使命。

耿爽表示，伊拉克与科威特发展睦邻友好关系符合两国共同利益，希望双方以国际法和《联合国宪章》宗旨原则为基础，通过对话协商解决有关问题。中方支持伊拉克与科威特继续一道努力，推动寻找科失踪人员和国家财产工作不断取得进展。

耿爽说，今年是联合国伊拉克援助团（联伊援助团）成立20周年。中方支持联合国秘书长根据安理会第2682号决议要求对联伊援助团进行独立战略评估，就精简优化特派团授权、合理配置人员和资源提出建议。安理会也应在此基础上认真研究特派团中长期前景，从而更好地适应形势发展，回应当事国需求。

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