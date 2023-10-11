人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方敦促有关国家切实尊重伊拉克主权、独立和领土完整

2023年10月11日08:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国10月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽10日表示，伊拉克的和平离不开稳定的地区环境。伊拉克近期多次就外国在其境内开展单边军事行动提出抗议，中方敦促有关国家切实尊重伊拉克主权、独立和领土完整。

　　耿爽当天在安理会伊拉克问题公开会上说，伊拉克安全形势依然严峻，国际社会应继续坚定支持伊拉克肃清恐怖残余势力，巩固来之不易的反恐成果。联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克罪证调查组应按时全面落实安理会决议，做好对伊证据移交，走好履行授权的“最后一公里”，完成支持伊拉克对恐怖分子追责的历史使命。

　　耿爽表示，伊拉克与科威特发展睦邻友好关系符合两国共同利益，希望双方以国际法和《联合国宪章》宗旨原则为基础，通过对话协商解决有关问题。中方支持伊拉克与科威特继续一道努力，推动寻找科失踪人员和国家财产工作不断取得进展。

　　耿爽说，今年是联合国伊拉克援助团（联伊援助团）成立20周年。中方支持联合国秘书长根据安理会第2682号决议要求对联伊援助团进行独立战略评估，就精简优化特派团授权、合理配置人员和资源提出建议。安理会也应在此基础上认真研究特派团中长期前景，从而更好地适应形势发展，回应当事国需求。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部