10月10日，在加沙地带南部城市拉法，以色列空袭后升起浓烟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

新华社耶路撒冷10月10日电（记者王卓伦 吕迎旭）据以色列媒体和巴勒斯坦医疗机构10日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成超过1900人死亡。

以色列媒体当晚报道说，巴以新一轮冲突已造成以色列至少1008人丧生。以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2901人。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少900人死亡、4500人受伤。

据以色列国防军10日晚发表的声明，本轮冲突以来，以军死亡人数已达156人。

根据以军10日发表的多份声明，以军在加沙地带持续发动空袭，击中巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的多个军事目标。以军当天在加沙地带附近的以色列南部城市阿什凯隆工业区与哈马斯武装人员发生交火，3名哈马斯成员被打死。以色列媒体10日晚援引以国防部长加兰特的话说，以色列正在走向“全面进攻”，“加沙永远不会回到从前的样子”。

以军10日晚发表声明说，数枚火箭弹从叙利亚射向以色列，其中一部分进入以色列领土，可能落在空地。作为回应，以军向叙利亚发射火箭弹的区域发射炮弹和迫击炮弹。

10月10日，在加沙地带南部城市拉法，以色列空袭后升起浓烟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

另据以军10日发表的声明，约15枚火箭弹从黎巴嫩领土射向以色列，以军防空系统成功拦截4枚，有10枚落在开阔区域。此外，作为报复，以军坦克击中黎巴嫩真主党的两个观察哨所，以军一架直升机击中黎巴嫩真主党的另一个观察哨所。

黎巴嫩军方消息人士10日告诉新华社记者，数枚火箭弹当天下午从黎巴嫩南部提尔地区射向以色列北部加利利地区附近，以军随后用重型火炮向黎巴嫩南部地区还击。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。（参与记者：谢昊、刘宗亚、柳伟建）

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