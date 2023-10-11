新华社巴西利亚10月10日电（记者卞卓丹）巴西亚马孙地区近期遭遇严重旱情。据巴西亚马孙州民防部门10日发布的数据，截至当天，亚马孙州受灾民众已超过27万人，该州42个城镇宣布进入紧急状态，18个城镇处于警戒状态，仅有2个城镇状况正常。

据亚马孙州首府马瑙斯市港口管理部门发布的数据，该市附近的亚马孙河支流内格罗河水位9日降至14.41米，比有记录以来干旱最严重的2010年同日记录还低1.41米，距当年该河水位最低记录13.63米已不到1米。巴西地质调查局指出，未来两周内格罗河水位可能还将继续下降，如果同样遭遇旱情的亚马孙河干流索利蒙伊斯河段情况不能好转，马瑙斯附近水位可能将突破2010年记录的最低水平。

数据对比还显示，2023年内格罗河水位下降速度已超过2010年，9月19日单日水位降幅达36厘米。巴西亚马孙研究所气象学家塞纳指出，这一下降速度“完全不合常规”。

亚马孙河流域的低水位对当地水路运输造成严重影响，马瑙斯自由贸易区生产的部分产品无法正常销往其他地区。据巴西媒体报道，目前亚马孙州运费已上涨40%至50%，鉴于马瑙斯自由贸易区集中了巴西大多数电器和电子产品制造商，旱情将严重冲击圣诞节和元旦假期的巴西商品市场。

受干旱和高温天气影响，位于亚马孙河上游的阿克雷州州政府已于9月下旬宣布进入紧急状态。

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