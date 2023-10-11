新华社联合国10月10日电 中国常驻联合国副代表耿爽10日在联大第四委员会非殖化议题一般性辩论上发言，呼吁国际社会共同消除殖民主义遗毒。

耿爽说，殖民主义是人类文明史上的至暗时刻，也是人类发展进程中难以愈合的伤疤。时至今日，殖民主义后遗症仍然存在，殖民主义思想仍未退潮，当今世界仍未走出殖民主义的阴影。中方呼吁国际社会共同清算殖民主义危害，消除殖民主义遗毒，维护国际公平正义，推动建立更加公正合理的国际秩序。中方支持继续推动17个联合国非自治领土的非殖民化进程、支持非自治领土人民争取自决权利的努力，呼吁管理国政府采取有效措施，在当地促进发展、保障人权、保护环境。中方敦促那些曾经推行殖民制度或从殖民制度中获益的国家拿出政治意愿，承担历史责任，补偿殖民后果，并停止在国际关系中奉行殖民主义思维，操弄强权政治，损害他国利益。

耿爽说，马尔维纳斯群岛问题是殖民主义的历史遗留问题。中方坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，始终主张根据《联合国宪章》的宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。中方敦促英国积极回应阿根廷的要求，尽快与阿方重启对话谈判，根据联合国有关决议找到和平、公正、持久的解决办法。

耿爽说，中国作为“全球南方”一员，愿同其他发展中国家一道，捍卫来之不易的独立、自由和发展成果，追求人民期盼向往的美好生活，争取在国际事务和全球治理中应有的代表性和发言权，共同推动构建人类命运共同体，开启人类发展新篇章。

联大第四委员会，即特别政治和非殖民化委员会，负责处理裁军及安全以外的政治问题，以及关于消除殖民主义的问题。

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