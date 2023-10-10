新华社北京10月10日电 题：铺就造福世界的幸福之路

新华社记者谢希瑶

在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书10日发布。

10月10日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，请国家发展改革委副主任丛亮、商务部副部长郭婷婷、外交部国际经济司司长李克新介绍白皮书有关情况，并答记者问。新华社记者 金立旺 摄

翻开这本约2.8万字的白皮书：中国与五大洲150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件；与共建国家进出口总额年均增长6.4%；一批“小而美”“惠而实”的民生工程、民心工程为各国人民带来幸福感……鲜活的数据、生动的故事，印证十年来在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，以构建人类命运共同体为最高目标，推动美好愿景不断落实落地，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

“今年是我提出共建‘一带一路’倡议十周年。这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的‘幸福路’。”在今年5月举行的欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛全会开幕式上，习近平主席一语道明中国倡议的初心。

正如白皮书所强调，作为一个发展的倡议、合作的倡议、开放的倡议，共建“一带一路”追求的是发展、崇尚的是共赢、传递的是希望，目的是增进理解信任、加强全方位交流，进而促进共同发展、实现共同繁荣。

十年来，共建“一带一路”始终坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，成果实打实、沉甸甸，既有基础设施的“硬联通”、规则标准的“软联通”，也有共建国家人民的“心联通”。中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路、比雷埃夫斯港等一批标志性项目陆续建成并投运；立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自贸区网络初步建立；教育、文化、体育、旅游、考古等领域合作不断深化。

十年来，共建“一带一路”跨越不同地域、不同文明、不同发展阶段，超越意识形态分歧和社会制度差异，推动各国共享机遇、共谋发展、共同繁荣，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体，成为构建人类命运共同体的生动实践，铺就出一条通往和平、繁荣、开放、创新、文明的幸福之路。

当前，世界进入新的动荡变革期，地缘政治局势持续紧张，全球经济复苏道阻且长。在不确定、不稳定的世界中，各国迫切需要以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，共建“一带一路”的意义愈发彰显、前景更加值得期待。

金秋时节，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。从新的历史起点再出发，只要各方携手同心、行而不辍，就能不断战胜各种风险和挑战，让共建“一带一路”这条造福各国、惠及世界的幸福之路越走越繁荣、越走越宽广。

(责编：崔译戈、刘慧)