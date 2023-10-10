新华社北京10月10日电（记者成欣）外交部发言人汪文斌10日在例行记者会上回答有关提问时表示，中欧班列已成为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌。中方愿以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，深化与各方务实合作，让中欧班列继续跑出发展繁荣的加速度，更好为世界经济助力，为沿线人民造福。

汪文斌表示，经过10余年的探索发展，中欧班列通道网络逐步完善，沿线口岸能力大幅提升，枢纽功能持续增强，步入高质量发展轨道，已成为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌。

汪文斌介绍，目前，中欧班列已联通中国境内112座城市，途经11个亚洲国家和地区的100多座城市，通达欧洲25个国家和地区的200多座城市。波兰的罗兹等城市，借助中欧班列实现了向新兴物流枢纽城市的转变。100多家物流和电子商务等领域的中国公司在德国杜伊斯堡落户，“钢铁驼队”让“中国制造”在欧洲越来越受欢迎，也让越来越多的欧洲产品走进中国千家万户。哈萨克斯坦的面粉等农产品搭乘中欧班列运销中国，使当地民众生活得到实实在在的改善。中欧班列开创了亚欧国际运输新格局，搭建了经贸合作新平台，已成为友好合作的使者、互利共赢的桥梁。

他说，两千多年前，古丝绸之路上阵阵的驼铃拉开了中国与亚欧各国交往的序幕。如今，中欧班列嘹亮的汽笛见证着丝绸之路新的传奇。中方愿以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，深化与各方务实合作，让中欧班列继续跑出发展繁荣的加速度，更好为世界经济助力，为沿线人民造福。

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